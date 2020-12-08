ВТБ выступил против расширения льготной ипотеки на вторичное жилье

Льготная ипотека под 6,5% годовых была запущена в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она распространяется на квартиры в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Первоначальный взнос составляет от 15%. Программа действует до 1 июля 2021 года.