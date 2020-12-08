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ВТБ выступил против расширения льготной ипотеки на вторичное жилье

Ведомости

Банк ВТБ не поддерживает инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая сегодня заявила о необходимости расширить льготную ипотечную программу, позволяющую приобрести квартиру в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5%, на вторичное жилье. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.

В ВТБ пояснили, что в случае с новостройками льготная программа не только поддерживает граждан, желающих приобрести жилье, но и строительный сектор, связанные с ним производства, транспорт, логистику и рынок труда. В итоге это положительно сказывается на экономике. При этом в случае со вторичным жильем такого эффекта не будет.

«В условиях вторичного рынка «возврата» госсубсидий в экономику не будет — конкретный жилой комплекс уже был построен, и прибыль от перепродажи квартир пойдет только собственнику жилья», — заявили в банке. Поэтому, как считают в ВТБ, реализация высказанной Матвиенко инициативы может привести к новой волне роста цен на недвижимость и активизации инвесторов, которые начнут скупать недвижимость на вторичном рынке, пока отстающем по темпам роста цен от новостроек.

В ВТБ добавили, что цель по повышению доступности жилья выполняется точечно за счет других программ. Так, например, программы «Дальневосточной ипотеки» или льготной ипотеки для семей с детьми позволяют оформить жилищный кредит как на квартиру в новостройке, так и на вторичном рынке.

Льготная ипотека под 6,5% годовых была запущена в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она распространяется на квартиры в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Первоначальный взнос составляет от 15%. Программа действует до 1 июля 2021 года.

Ранее по теме: Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных