Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Льготная ипотека под 6,5% годовых запущена в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она распространяется на квартиры в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Ставка по такому кредиту является фиксированной и не может превышать 6,5%.