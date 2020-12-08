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Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Ведомости

Программу льготной ипотеки следует распространить и на вторичное жилье, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«[Необходимо рассмотреть] распространение целевого субсидирования на вторичное жилье», — сказала Матвиенко. По ее словам, эта мера уже показала, что «эффективна и с социальной, и с экономической точки зрения».

«С одной стороны, сотни тысяч семей улучшают жилищные условия. С другой стороны, строительная отрасль преодолевает негативные последствия пандемии», — сказала Матвиенко.

Льготная ипотека под 6,5% годовых запущена в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она распространяется на квартиры в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Ставка по такому кредиту является фиксированной и не может превышать 6,5%.

Первоначальный взнос составляет минимум 15%. Программа действует до 1 июля 2021 года, однако она может быть продлена.

Ранее по теме: Программу льготной ипотеки пора пересмотреть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных