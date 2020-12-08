Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
Программу льготной ипотеки следует распространить и на вторичное жилье, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».
«[Необходимо рассмотреть] распространение целевого субсидирования на вторичное жилье», — сказала Матвиенко. По ее словам, эта мера уже показала, что «эффективна и с социальной, и с экономической точки зрения».
«С одной стороны, сотни тысяч семей улучшают жилищные условия. С другой стороны, строительная отрасль преодолевает негативные последствия пандемии», — сказала Матвиенко.
Льготная ипотека под 6,5% годовых запущена в России в середине апреля как мера поддержки населения и игроков жилищного рынка на фоне пандемии коронавируса. Она распространяется на квартиры в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Ставка по такому кредиту является фиксированной и не может превышать 6,5%.
Первоначальный взнос составляет минимум 15%. Программа действует до 1 июля 2021 года, однако она может быть продлена.