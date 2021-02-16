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Песков оценил ситуацию с продлением льготной ипотеки под 6,5%

Ведомости

На данный момент в России нет единого мнения по поводу того, стоит ли продлевать льготную ипотечную программу на покупку жилья в новостройках под фиксированные 6,5%, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас существуют две различные точки зрения по данному вопросу, отметил он.

«Есть такая экспертная точка зрения, что дальнейшее продолжение льготной ипотеки несет в себе угрозу [пузыря]. Но есть и другая, не менее аргументированная точка зрения, что продолжение льготной ипотеки: а) позволяет решить проблему жилья для очень большого количества россиян; б) создает синергетический эффект для экономики в целом, потому что строительный сектор тянет за собой паровозом многие другие сектора экономики», — пояснил он.

По словам Пескова, сторонники обеих позиций в дальнейшем будут искать пути для того, чтобы по поручению президента сформировать единое правильное решение по данному вопросу. Пока что программа действует до 1 июля 2021 г.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что данная программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках: то есть цены на недвижимость в ответ на рост спроса увеличились, нивелировав эффект от льготных кредитных ставок. Об этом Банк России предупреждал еще осенью. По этой причине регулятор выступает против повсеместного продления программы. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 12 февраля допустила возможность сохранения данной меры для отдельных регионов, где необходимо стимулировать строительную отрасль. 

В то же время ряд чиновников выступает за продление программы на всю Россию. Так, в конце ноября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что намерен добиться того, чтобы программа продолжила действовать после 1 июля.

Ранее по теме: Набиуллина допустила частичное продление программы льготной ипотеки под 6,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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