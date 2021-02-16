Песков оценил ситуацию с продлением льготной ипотеки под 6,5%

«Есть такая экспертная точка зрения, что дальнейшее продолжение льготной ипотеки несет в себе угрозу [пузыря]. Но есть и другая, не менее аргументированная точка зрения, что продолжение льготной ипотеки: а) позволяет решить проблему жилья для очень большого количества россиян; б) создает синергетический эффект для экономики в целом, потому что строительный сектор тянет за собой паровозом многие другие сектора экономики», — пояснил он.