Росреестр предупредил о фейковых рассылках собственникам жилья

Майданов призвал собственников жилья для предотвращения мошенничеств внимательно относиться к сведениям в реестре недвижимости и в случае необходимости самостоятельно актуализировать информацию. Особенно это касается пожилых и одиноких людей, а также тех, чьи свидетельства о собственности были выданы до 1998 г., подчеркнул он.