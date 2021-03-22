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Недвижимость

Росреестр предупредил о фейковых рассылках собственникам жилья

Ведомости

Правообладатели приватизированной недвижимости в Москве стали получать письма от третьих лиц, где говорится о необходимости оформить жилье в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба Росреестра. При этом сам Росреестр подобные рассылки не делает, предупредили в ведомстве.

«В соответствии с действующим законодательством регистрация ранее возникших прав носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью. Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает заявителям», — заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

О подобных рассылках мошенников сообщили Росреестру центры госуслуг «Мои Документы». К ним граждане стали обращаться с вопросами, что необходимо сделать после получения такого письма. 

Майданов призвал собственников жилья для предотвращения мошенничеств внимательно относиться к сведениям в реестре недвижимости и в случае необходимости самостоятельно актуализировать информацию. Особенно это касается пожилых и одиноких людей, а также тех, чьи свидетельства о собственности были выданы до 1998 г., подчеркнул он.

Ранее возникшими правами на недвижимость считаются те, что были приобретены до конца января 1998 г., разъяснили в ведомстве. Отмечается, что информация о таких правах была учтена органами регистрации прав, которые были до Росреестра, и действуют вне зависимости от регистрации в ЕГРН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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