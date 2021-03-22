Росреестр предупредил о фейковых рассылках собственникам жилья
Правообладатели приватизированной недвижимости в Москве стали получать письма от третьих лиц, где говорится о необходимости оформить жилье в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба Росреестра. При этом сам Росреестр подобные рассылки не делает, предупредили в ведомстве.
«В соответствии с действующим законодательством регистрация ранее возникших прав носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью. Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает заявителям», — заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
О подобных рассылках мошенников сообщили Росреестру центры госуслуг «Мои Документы». К ним граждане стали обращаться с вопросами, что необходимо сделать после получения такого письма.
Майданов призвал собственников жилья для предотвращения мошенничеств внимательно относиться к сведениям в реестре недвижимости и в случае необходимости самостоятельно актуализировать информацию. Особенно это касается пожилых и одиноких людей, а также тех, чьи свидетельства о собственности были выданы до 1998 г., подчеркнул он.
Ранее возникшими правами на недвижимость считаются те, что были приобретены до конца января 1998 г., разъяснили в ведомстве. Отмечается, что информация о таких правах была учтена органами регистрации прав, которые были до Росреестра, и действуют вне зависимости от регистрации в ЕГРН.