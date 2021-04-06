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Аналитики сообщили о рекордных продажах элитного жилья в Москве

Ведомости

Объем продаж элитного жилья в Москве в первом квартале 2021 г. составил около 50 млрд руб., или $655 млн, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные агентства элитной недвижимости Savills. Показатель стал максимальным за всю историю наблюдений.

В годовом выражении суммарный бюджет сделок в сегменте от $1 млн увеличился на 47%. За первые три месяца этого года было совершено 363 сделки – на 34% больше показателя 2020 г. и на 20% больше уровня 2019 г. Аналитики отметили, что число продаж на первичном рынке выросло минимум в 1,5 раза.

Средняя стоимость элитной квартиры в Москве, проданной в первом квартале года, выросла на 8% в годовом выражении, до 134 млн руб. По данным аналитиков, покупатели чаще всего выбирали квартиры стоимостью от 700 тыс. до 1 млн руб. за 1 кв. м. – более 40% продаж за квартал.

Ранее Forbes со ссылкой на данные Knight Frank сообщил, что Москва заняла седьмое место в рейтинге городов мира по росту цен на недвижимость в четвертом квартале 2020 г. Столица за год поднялась на 62 позиции. Санкт-Петербург занял пятое место рейтинга.

Ранее по теме: Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных