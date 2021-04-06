Аналитики сообщили о рекордных продажах элитного жилья в Москве
Объем продаж элитного жилья в Москве в первом квартале 2021 г. составил около 50 млрд руб., или $655 млн, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные агентства элитной недвижимости Savills. Показатель стал максимальным за всю историю наблюдений.
В годовом выражении суммарный бюджет сделок в сегменте от $1 млн увеличился на 47%. За первые три месяца этого года было совершено 363 сделки – на 34% больше показателя 2020 г. и на 20% больше уровня 2019 г. Аналитики отметили, что число продаж на первичном рынке выросло минимум в 1,5 раза.
Средняя стоимость элитной квартиры в Москве, проданной в первом квартале года, выросла на 8% в годовом выражении, до 134 млн руб. По данным аналитиков, покупатели чаще всего выбирали квартиры стоимостью от 700 тыс. до 1 млн руб. за 1 кв. м. – более 40% продаж за квартал.
Ранее Forbes со ссылкой на данные Knight Frank сообщил, что Москва заняла седьмое место в рейтинге городов мира по росту цен на недвижимость в четвертом квартале 2020 г. Столица за год поднялась на 62 позиции. Санкт-Петербург занял пятое место рейтинга.