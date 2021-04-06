Аналитики сообщили о рекордных продажах элитного жилья в Москве

В годовом выражении суммарный бюджет сделок в сегменте от $1 млн увеличился на 47%. За первые три месяца этого года было совершено 363 сделки – на 34% больше показателя 2020 г. и на 20% больше уровня 2019 г. Аналитики отметили, что число продаж на первичном рынке выросло минимум в 1,5 раза.