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Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Ведомости

Москва заняла седьмое место в рейтинге городов мира по росту цен на недвижимость в четвертом квартале 2020 г., сообщил Forbes со ссылкой на данные агентства недвижимости Knight Frank. За год Москва поднялась в рейтинге на 62 строчки. Санкт-Петербург занял пятое место.

По данным аналитиков, за год жилье в городе подорожало на 21,1%. В четвертом квартале 2019 г. стоимость жилья выросла на 4% в годовом выражении.

Директор департамента консалтинга и аналитики агентства Ольга Широкова пояснила, что в течение всего 2020 года рост цен на жилье в Москве поддерживался активным спросом. Цены на недвижимость стали особенно заметно расти во втором полугодии из-за снятия ограничений и реализации отложенного спроса. На рост цен также повлияли снижение ключевой ставки ЦБ, доступность ипотеки и снижение ставок по банковским вкладам. По мнению Широковой, в 2021 г. подорожание жилья продолжится.

Санкт-Петербург сохранил в рейтинге пятое место: в 2020 г. жилье в городе подорожало на 25,4% в годовом выражении, в 2019 г. – на 12,4%. Гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков отметил, что цены на жилье в Санкт-Петербурге выросли из-за сокращения предложения: в городе стали меньше строить. Также на рост показателя повлиял высокий спрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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