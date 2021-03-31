Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье
Москва заняла седьмое место в рейтинге городов мира по росту цен на недвижимость в четвертом квартале 2020 г., сообщил Forbes со ссылкой на данные агентства недвижимости Knight Frank. За год Москва поднялась в рейтинге на 62 строчки. Санкт-Петербург занял пятое место.
По данным аналитиков, за год жилье в городе подорожало на 21,1%. В четвертом квартале 2019 г. стоимость жилья выросла на 4% в годовом выражении.
Директор департамента консалтинга и аналитики агентства Ольга Широкова пояснила, что в течение всего 2020 года рост цен на жилье в Москве поддерживался активным спросом. Цены на недвижимость стали особенно заметно расти во втором полугодии из-за снятия ограничений и реализации отложенного спроса. На рост цен также повлияли снижение ключевой ставки ЦБ, доступность ипотеки и снижение ставок по банковским вкладам. По мнению Широковой, в 2021 г. подорожание жилья продолжится.
Санкт-Петербург сохранил в рейтинге пятое место: в 2020 г. жилье в городе подорожало на 25,4% в годовом выражении, в 2019 г. – на 12,4%. Гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков отметил, что цены на жилье в Санкт-Петербурге выросли из-за сокращения предложения: в городе стали меньше строить. Также на рост показателя повлиял высокий спрос.