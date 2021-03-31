Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Директор департамента консалтинга и аналитики агентства Ольга Широкова пояснила, что в течение всего 2020 года рост цен на жилье в Москве поддерживался активным спросом. Цены на недвижимость стали особенно заметно расти во втором полугодии из-за снятия ограничений и реализации отложенного спроса. На рост цен также повлияли снижение ключевой ставки ЦБ, доступность ипотеки и снижение ставок по банковским вкладам. По мнению Широковой, в 2021 г. подорожание жилья продолжится.