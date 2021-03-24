Риэлторы назвали районы Москвы с самым дешевым жильем бизнес-класса
Самая низкая цена за квадратный метр в новостройке бизнес-класса в Москве зарегистрирована в Нижегородском районе (Юго-Восточный административный округ), сообщил РБК со ссылкой на данные риэлторской компании Est-a-Tet. Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках бизнес-класса в районе составляет 215 тыс. руб., подсчитали в компании.
В районе Кунцево на западе Москвы квадратный метр жилья бизнес-класса стоит 215,1 тыс. руб., в районе Крылатское – 218,2 тыс. руб.
Минимальная цена квартиры в новостройке бизнес-класса также зарегистрирована в Нижегородском районе Москвы – 11,4 млн руб. Аналитики отметили, что в этом районе наименьший объем предложения в городе: на продажу выставлено 20 квартир общей площадью около 1000 кв. м. Второе место по средней стоимости квартир в новостройке бизнес-класса занял Рязанский район – 14,8 млн руб., на третьем месте Савеловский район – 15,1 млн руб.
Самые большие темпы прироста цен на жилье бизнес-класса зарегистрированы в Рязанском районе, отметили аналитики. Средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 52% до 318,7 тыс. руб. На втором месте район Щукино – цена увеличилась на 45% за год до 378,8 тыс. руб., на третьем месте Мневники – рост на 43% до 316 тыс. руб.