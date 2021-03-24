Риэлторы назвали районы Москвы с самым дешевым жильем бизнес-класса

Самые большие темпы прироста цен на жилье бизнес-класса зарегистрированы в Рязанском районе, отметили аналитики. Средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 52% до 318,7 тыс. руб. На втором месте район Щукино – цена увеличилась на 45% за год до 378,8 тыс. руб., на третьем месте Мневники – рост на 43% до 316 тыс. руб.