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Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье

Ведомости

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье, сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания.

«Вице-премьер поручил создать штаб по анализу роста цен, в который войдут представители Минстроя, ФАС и «Главгосэкспертизы»», – говорится в сообщении. По словам вице-премьера, ключевое влияние на стоимость жилья оказывает комплекс факторов: рост цен на строительные материалы, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия коронавируса, а также переход на проектное финансирование.

При этом рост цен на строительные материалы может привести не только к подорожанию жилья, но и к росту цен по госконтрактам, предупредил Хуснуллин. Он поручил Федеральной антимонопольной службе собрать детальную информацию о ситуации на рынке жилья в регионах.

Руководитель ФАС Максим Шаскольский подчеркнул, что в целом рынок жилищного строительства достаточно конкурентный, и случаи картельных сговоров там встречаются не часто. Тем не менее ФАС проведет всестороннюю проверку, чтобы определить все причины роста цен на жилье, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на жилье. По словам президента, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. В частности, в Северной Осетии – на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%. «Это не просто рост цены, это такой существенный рост», – подчеркнул глава государства.

Ранее по теме: ФАС по поручению Путина проверит обоснованность роста цен на жилье
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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