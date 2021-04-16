Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье

Ранее президент России Владимир Путин поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на жилье. По словам президента, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. В частности, в Северной Осетии – на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%. «Это не просто рост цены, это такой существенный рост», – подчеркнул глава государства.