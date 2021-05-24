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Названо число обманутых дольщиков в России

Ведомости

Почти 160 тыс. обманутых дольщиков насчитывается в России, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константин Тимофеев.

«Наша главная задача – защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сегодня насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков по всей России», – сказал Тимофеев. С 2018 г., когда фонд начал работу, были восстановлены права 78 тыс. пострадавших граждан, рассказал он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство планирует решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году. В России насчитывалось 200 тыс. обманутых дольщиков, в 2019 г. были решены проблемы 16 тыс., в 2020 г. – 48 тыс. По его словам, в Москве проблемы обманутых дольщиков и достройки проблемных домов в основном решены.

В России с лета 2019 г. действуют новые правила финансирования многоквартирного строительства. Теперь при покупке квартиры в строящемся доме гражданин перечисляет деньги не напрямую застройщику, а на специальный банковский счет эскроу, где они хранятся до сдачи дома в эксплуатацию. В случае банкротства девелопера средства в полном объеме возвращаются гражданам, что исключает появление новых обманутых дольщиков.

Ранее по теме: Хуснуллин заявил о планах решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных