Названо число обманутых дольщиков в России

В России с лета 2019 г. действуют новые правила финансирования многоквартирного строительства. Теперь при покупке квартиры в строящемся доме гражданин перечисляет деньги не напрямую застройщику, а на специальный банковский счет эскроу, где они хранятся до сдачи дома в эксплуатацию. В случае банкротства девелопера средства в полном объеме возвращаются гражданам, что исключает появление новых обманутых дольщиков.