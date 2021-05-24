Названо число обманутых дольщиков в России
Почти 160 тыс. обманутых дольщиков насчитывается в России, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константин Тимофеев.
«Наша главная задача – защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сегодня насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков по всей России», – сказал Тимофеев. С 2018 г., когда фонд начал работу, были восстановлены права 78 тыс. пострадавших граждан, рассказал он.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство планирует решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году. В России насчитывалось 200 тыс. обманутых дольщиков, в 2019 г. были решены проблемы 16 тыс., в 2020 г. – 48 тыс. По его словам, в Москве проблемы обманутых дольщиков и достройки проблемных домов в основном решены.
В России с лета 2019 г. действуют новые правила финансирования многоквартирного строительства. Теперь при покупке квартиры в строящемся доме гражданин перечисляет деньги не напрямую застройщику, а на специальный банковский счет эскроу, где они хранятся до сдачи дома в эксплуатацию. В случае банкротства девелопера средства в полном объеме возвращаются гражданам, что исключает появление новых обманутых дольщиков.