Хуснуллин заявил о планах решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году
Правительство России планирует решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе «Познер» на Первом канале.
«У нас в стране было 200 тыс. (обманутых. — прим.) дольщиков, за прошлый год мы решили проблему 48 тыс., а за 2019 г. – 16 тыс., то есть за прошлый год мы приняли в три раза больше решений. Я считаю, что в 2023 году основной объем всех дольщиков закончим», — цитирует «Интерфакс» Хуснуллина.
По его словам, проблемы обманутых дольщиков и достройки проблемных домов в Москве в основном решены.
В России с лета 2019 г. действуют новые правила финансирования многоквартирного строительства. Теперь при покупке квартиры в строящемся доме гражданин перечисляет деньги не напрямую застройщику, а на специальный банковский счет эскроу, где они хранятся до сдачи дома в эксплуатацию. В случае банкротства девелопера средства в полном объеме возвращаются гражданам, что исключает появление новых обманутых дольщиков.
По данным единой государственной информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, по состоянию на 23 марта 2021 г. с использованием счетов эскроу в стране реализовывались многоквартирные проекты площадью 51,9 млн кв. м жилья — 56,5% всего многоквартирного строительства в стране.