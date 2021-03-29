Хуснуллин заявил о планах решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году

«У нас в стране было 200 тыс. (обманутых. — прим.) дольщиков, за прошлый год мы решили проблему 48 тыс., а за 2019 г. – 16 тыс., то есть за прошлый год мы приняли в три раза больше решений. Я считаю, что в 2023 году основной объем всех дольщиков закончим», — цитирует «Интерфакс» Хуснуллина.