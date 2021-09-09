Жилье на российских курортах за год подорожало вдвое

Эксперт отметила, что покупатели недвижимости в этих городах рассчитывают на их выгодную сдачу в аренду. В то же время руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов подчеркнул, что последние 15 месяцев цены на жилье в России устойчиво растут, а ставки аренды стагнируют. «Цены на первичном рынке выросли в среднем на 35%, "вторичка" подорожала на 20%, а ставки аренды в среднем по крупным городам выросли на 4%, при этом есть и локации, где они снизились», — рассказал Попов.