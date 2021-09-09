Жилье на российских курортах за год подорожало вдвое
За год жилье на российских курортах подорожало вдвое. Больше всего без учета Москвы за год подорожало первичное жилье в российских курортных городах — Туапсе, Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Геленджике, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на управляющего партнера компании «Метриум» Надежду Коркки.
Квадратный метр на «первичке» в Туапсе в августе подорожал в среднем на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 132 000 руб., в Новороссийске — на 118% (до 135 000 руб.), в Краснодаре — на 115% (110 000 руб.), в Сочи — на 113% (271 000 руб.), в Геленджике — на 105% (185 999 руб.), в Анапе — на 93% (135 000 руб.), в Кисловодске — на 73% (95 000 руб).
Эксперт отметила, что покупатели недвижимости в этих городах рассчитывают на их выгодную сдачу в аренду. В то же время руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов подчеркнул, что последние 15 месяцев цены на жилье в России устойчиво растут, а ставки аренды стагнируют. «Цены на первичном рынке выросли в среднем на 35%, "вторичка" подорожала на 20%, а ставки аренды в среднем по крупным городам выросли на 4%, при этом есть и локации, где они снизились», — рассказал Попов.