Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Недвижимость

Жилье на российских курортах за год подорожало вдвое

Ведомости

За год жилье на российских курортах подорожало вдвое. Больше всего без учета Москвы за год подорожало первичное жилье в российских курортных городах — Туапсе, Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Геленджике, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на управляющего партнера компании «Метриум» Надежду Коркки.

Квадратный метр на «первичке» в Туапсе в августе подорожал в среднем на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 132 000 руб., в Новороссийске — на 118% (до 135 000 руб.), в Краснодаре — на 115% (110 000 руб.), в Сочи — на 113% (271 000 руб.), в Геленджике — на 105% (185 999 руб.), в Анапе — на 93% (135 000 руб.), в Кисловодске — на 73% (95 000 руб). 

Эксперт отметила, что покупатели недвижимости в этих городах рассчитывают на их выгодную сдачу в аренду. В то же время руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов подчеркнул, что последние 15 месяцев цены на жилье в России устойчиво растут, а ставки аренды стагнируют. «Цены на первичном рынке выросли в среднем на 35%, "вторичка" подорожала на 20%, а ставки аренды в среднем по крупным городам выросли на 4%, при этом есть и локации, где они снизились», — рассказал Попов. 

Ранее по теме: Греф спрогнозировал возможное снижение цен на жилье

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных