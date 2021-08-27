Греф спрогнозировал возможное снижение цен на жилье

Сейчас льготная ипотека действует только для новостроек в многоквартирных домах. Она была введена в апреле 2020 г. со ставкой 6,5%, первоначально — до ноября того же года, потом она была продлена до июля 2021 г. Теперь ее срок продлен до июля 2022 г., но уже со ставкой 7%. Кроме того, 18 августа правительство России продлило действие программы льготной семейной ипотеки для новостроек до конца 2023 г.