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Греф спрогнозировал возможное снижение цен на жилье

Ведомости

Цены на жилье в России в ближайшее время должны стабилизироваться, и, возможно, даже снизиться. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и припасть», — сказал он.

По его словам, программа льготной ипотеки привела к росту цен на жилье на 17-20% во всей стране, но при этом поддержало строительную отрасль. 

Сейчас льготная ипотека действует только для новостроек в многоквартирных домах. Она была введена в апреле 2020 г. со ставкой 6,5%, первоначально — до ноября того же года, потом она была продлена до июля 2021 г. Теперь ее срок продлен до июля 2022 г., но уже со ставкой 7%. Кроме того, 18 августа правительство России продлило действие программы льготной семейной ипотеки для новостроек до конца 2023 г.

Ранее аналитики агентства Knight Frank сообщили, что Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье по итогам I квартала этого года. Недвижимость в столице за год подорожала на 22,4%. В Санкт-Петербурге увеличение составило 22,1%.

Ранее по теме: В Совфеде предложили изменить стоимость квадратного метра жилья в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных