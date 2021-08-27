Греф спрогнозировал возможное снижение цен на жилье
Цены на жилье в России в ближайшее время должны стабилизироваться, и, возможно, даже снизиться. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и припасть», — сказал он.
По его словам, программа льготной ипотеки привела к росту цен на жилье на 17-20% во всей стране, но при этом поддержало строительную отрасль.
Сейчас льготная ипотека действует только для новостроек в многоквартирных домах. Она была введена в апреле 2020 г. со ставкой 6,5%, первоначально — до ноября того же года, потом она была продлена до июля 2021 г. Теперь ее срок продлен до июля 2022 г., но уже со ставкой 7%. Кроме того, 18 августа правительство России продлило действие программы льготной семейной ипотеки для новостроек до конца 2023 г.
Ранее аналитики агентства Knight Frank сообщили, что Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье по итогам I квартала этого года. Недвижимость в столице за год подорожала на 22,4%. В Санкт-Петербурге увеличение составило 22,1%.