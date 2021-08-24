В Совфеде предложили изменить стоимость квадратного метра жилья в России
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил изменить расчетную стоимость квадратного метра недвижимости в регионах страны при переселении людей из аварийных домов. Такое письмо политик направил помощнику президента России Максиму Орешкину, с копией документа ознакомился ТАСС.
По его мнению, цена квадратного метра должна измениться из-за роста цен на строительные материалы. Это также должно помочь решению «проблемы отражения стоимости жилья, приближенной к рыночной стоимости, для расчета размеров соцвыплат для граждан, которым они предоставляются на покупку или строительство жилья», а также «позволит стимулировать строительство жилья и достичь сбалансированности бюджетов субъектов».
Кутепов утверждает, что сейчас при расчете расходов регионов Министерство строительства не учитывает затраты, которые связаны с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым. В пример автор письма привел ситуацию в Пензенской области, где средняя цена недвижимости на первичном и на вторичном рынках составляет 57 000–70 000 руб. Минстрой же установил показатель на III квартал на уровне 40 886 руб. Похожая ситуация наблюдается Воронежской, Мурманской, Орловской областях и прочих регионах страны.
Подобный разрыв, по словам Кутепова, связан с удорожанием строительных материалов. Кроме того, в данный момент из бюджета муниципального образования оплачиваются расходы, не являющиеся «программными мероприятиями» — траты на разработку проектно-сметной документации, работы по техническим присоединениям, госэкспертиза, добавил политик.