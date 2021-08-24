В Совфеде предложили изменить стоимость квадратного метра жилья в России

Кутепов утверждает, что сейчас при расчете расходов регионов Министерство строительства не учитывает затраты, которые связаны с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым. В пример автор письма привел ситуацию в Пензенской области, где средняя цена недвижимости на первичном и на вторичном рынках составляет 57 000–70 000 руб. Минстрой же установил показатель на III квартал на уровне 40 886 руб. Похожая ситуация наблюдается Воронежской, Мурманской, Орловской областях и прочих регионах страны.