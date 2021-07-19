Аналитики назвали города-лидеры России по ценам на вторичное жилье

В топ-5 попали также Нижний Новогород и Новосибирск, где стоимость квадратного метра жилья составила 90,9 тыс. руб. и 86,5 тыс. руб. соответственно. Наибольший рост — на 2,1% — зафиксирован в Воронеже. Там показатель достиг 68,5 тыс. руб. Меньше всего в течение квартала цена на вторичное жилье увеличилась в Ростове-на-Дону — на 0,5%, до 66,7 тыс. руб.