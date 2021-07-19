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Аналитики назвали города-лидеры России по ценам на вторичное жилье

Ведомости

Москва, Санкт-Петербург и Казань вошли в топ-3 городов-миллионников России по стоимости жилья на вторичном рынке в конце второго квартала текущего года, сообщает РБК со ссылкой на расчеты аналитиков сервиса по поиску недвижимости «Циан». В целом в рейтинг попали 16 городов. 

Так, стоимость одного квадратного метра во «вторичке» столицы за квартал увеличилась на 1% и достигла 260,9 тыс. руб. В Санкт-Петербурге рост был сильнее — 1,6%. В итоге показатель составил 162,1 тыс. руб. В Казани цена повысилась на 0,9% — до 101,6 тыс. руб.

В топ-5 попали также Нижний Новогород и Новосибирск, где стоимость квадратного метра жилья составила 90,9 тыс. руб. и 86,5 тыс. руб. соответственно. Наибольший рост — на 2,1% — зафиксирован в Воронеже. Там показатель достиг 68,5 тыс. руб. Меньше всего в течение квартала цена на вторичное жилье увеличилась в Ростове-на-Дону — на 0,5%, до 66,7 тыс. руб.

«Во втором квартале 2021 года рост цен на вторичном рынке городов-миллионников замедлился. Причиной стагнации стало окончание действия льготного ипотечного кредитования с прежним лимитом, в результате чего спрос во многом был сосредоточен в сегменте новостроек, где стоимость увеличивалась сильнее. Повышение ключевой ставки с последующим удорожанием ипотеки также способствует стабилизации цен», — заявил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

В целом средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в городах-миллионниках России по итогам второго квартала составила 91 тыс. руб., посчитали эксперты. Это на 1,4% больше, чем в первом квартале, когда средняя цена находилась на уровне 89,8 тыс. руб.,

Ранее аналитики агентства Knight Frank сообщили, что Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье по итогам первого квартала этого года. Недвижимость в столице за год подорожала на 22,4%. В Санкт-Петербурге увеличение составило 22,1%.

Ранее по теме: Аналитики назвали средний возраст квартир на вторичном рынке России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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