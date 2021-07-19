Аналитики назвали города-лидеры России по ценам на вторичное жилье
Так, стоимость одного квадратного метра во «вторичке» столицы за квартал увеличилась на 1% и достигла 260,9 тыс. руб. В Санкт-Петербурге рост был сильнее — 1,6%. В итоге показатель составил 162,1 тыс. руб. В Казани цена повысилась на 0,9% — до 101,6 тыс. руб.
В топ-5 попали также Нижний Новогород и Новосибирск, где стоимость квадратного метра жилья составила 90,9 тыс. руб. и 86,5 тыс. руб. соответственно. Наибольший рост — на 2,1% — зафиксирован в Воронеже. Там показатель достиг 68,5 тыс. руб. Меньше всего в течение квартала цена на вторичное жилье увеличилась в Ростове-на-Дону — на 0,5%, до 66,7 тыс. руб.
«Во втором квартале 2021 года рост цен на вторичном рынке городов-миллионников замедлился. Причиной стагнации стало окончание действия льготного ипотечного кредитования с прежним лимитом, в результате чего спрос во многом был сосредоточен в сегменте новостроек, где стоимость увеличивалась сильнее. Повышение ключевой ставки с последующим удорожанием ипотеки также способствует стабилизации цен», — заявил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.
В целом средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в городах-миллионниках России по итогам второго квартала составила 91 тыс. руб., посчитали эксперты. Это на 1,4% больше, чем в первом квартале, когда средняя цена находилась на уровне 89,8 тыс. руб.,
Ранее аналитики агентства Knight Frank сообщили, что Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье по итогам первого квартала этого года. Недвижимость в столице за год подорожала на 22,4%. В Санкт-Петербурге увеличение составило 22,1%.