Аналитики назвали средний возраст квартир на вторичном рынке России

Самая «старая» «вторичка» находится в Санкт-Петербурге, выяснили в «Циане». Средний возраст таких квартир там достигает 42 лет. Эксперты объяснили это тем, что в северной столице 16% находящейся в продаже недвижимости расположены в домах, сданных до 1950 г. Эта доля является самой большой среди городов России. Кроме того, на рынке Санкт-Петербурга есть и предложения в домах, возведенных в конце XVII века.