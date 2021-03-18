Аналитики назвали средний возраст квартир на вторичном рынке России
Средний возраст квартир в продаже на вторичном рынке недвижимости городов-миллионников России на данный момент составляет 31 год, говорится в исследовании сервиса для поиска недвижимости «Циан» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Основной объем предложения на вторичном рынке — это типовое советское жилье, построенное с 1950 по 1991 г., включая как хрущевки, так и типовые панельные и блочные дома выше пяти этажей. Квартиры в продаже в таких домах занимают порядка 45% всего предложения. Еще 20% — жилье в домах, построенных с 1992 г. по 2009 г.», — сообщили эксперты.
31% «вторички» приходится на квартиры в домах, введенных в эксплуатацию с 2010 по 2020 г. Оставшиеся 4% — недвижимость в зданиях, построенных в первой половине XX века и раньше.
Самая «старая» «вторичка» находится в Санкт-Петербурге, выяснили в «Циане». Средний возраст таких квартир там достигает 42 лет. Эксперты объяснили это тем, что в северной столице 16% находящейся в продаже недвижимости расположены в домах, сданных до 1950 г. Эта доля является самой большой среди городов России. Кроме того, на рынке Санкт-Петербурга есть и предложения в домах, возведенных в конце XVII века.
В топ-3 по возрасту «вторички» входят также Волгоград и Пермь — 40 и 39 лет соответственно. По данным аналитиков, там зафиксированы наибольшие доли квартир в продаже, находящихся в типовых советских домах, — 70% и 63% соответственно. Ввиду этого растет средний возраст недвижимости в данных городах.
Самая «молодая» «вторичка» находится в Краснодаре, ее средний возраст составляет 15 лет. 67% квартир в реализации там расположены в домах, построенных в последние 10 лет. За Краснодаром следуют Красноярск и Новосибирск — 26 и 28 лет соответственно.
Средний возраст «вторички» в Москве превосходит средний по стране показатель. Он составляет 34 года, выяснили эксперты.