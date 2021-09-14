Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Недвижимость

Путин назвал аварийное жилье главной проблемой центральных регионов России

Ведомости

Наличие аварийного жилья и необходимость расселения из него граждан традиционно является острой темой и наиболее проблемной точкой для центральных регионов России, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Действительно, одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой, к сожалению. Десятилетиями складывалась ситуация — по аварийному жилью, я имею в виду. Из центральных регионов страны — это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно, поэтому будем работать по этому направлению вместе», — сказал глава государства, обращаясь к Дюмину.

Правительство выделило 19,7 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

Губернатор, в свою очередь, доложил, что в 2019 и 2020 гг. за счет областных средств в Тульской области расселили более 25 000 кв. м аварийного жилья. Новые квартиры при этом получили 1500 граждан. До конца 2023 г. планируется расселить еще свыше 70 000 кв. м и обеспечить недвижимостью 3500 жителей.

По словам Дюмина, сейчас власти опережают план по ликвидации аварийного жилья в регионе на два года. Однако, несмотря на это, там остается много аварийных домов. Для решения проблемы необходимо расселить еще 250 000 кв. м ветхого жилья, резюмировал губернатор.

Вчера Путин поручил в 2022 г. выделить из бюджета страны 45 млрд руб. на ликвидацию аварийного жилья. Ранее на эти цели правительство направило из резервного фонда 19,7 млрд руб.

Действующая программа предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Программа рассчитана до конца 2024 г. Она предусматривает расселение 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья.

Ранее по теме: Путин поручил выделить 45 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных