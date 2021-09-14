Путин назвал аварийное жилье главной проблемой центральных регионов России
Наличие аварийного жилья и необходимость расселения из него граждан традиционно является острой темой и наиболее проблемной точкой для центральных регионов России, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«Действительно, одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой, к сожалению. Десятилетиями складывалась ситуация — по аварийному жилью, я имею в виду. Из центральных регионов страны — это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно, поэтому будем работать по этому направлению вместе», — сказал глава государства, обращаясь к Дюмину.
Губернатор, в свою очередь, доложил, что в 2019 и 2020 гг. за счет областных средств в Тульской области расселили более 25 000 кв. м аварийного жилья. Новые квартиры при этом получили 1500 граждан. До конца 2023 г. планируется расселить еще свыше 70 000 кв. м и обеспечить недвижимостью 3500 жителей.
По словам Дюмина, сейчас власти опережают план по ликвидации аварийного жилья в регионе на два года. Однако, несмотря на это, там остается много аварийных домов. Для решения проблемы необходимо расселить еще 250 000 кв. м ветхого жилья, резюмировал губернатор.
Вчера Путин поручил в 2022 г. выделить из бюджета страны 45 млрд руб. на ликвидацию аварийного жилья. Ранее на эти цели правительство направило из резервного фонда 19,7 млрд руб.
Действующая программа предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Программа рассчитана до конца 2024 г. Она предусматривает расселение 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья.