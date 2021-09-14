Путин назвал аварийное жилье главной проблемой центральных регионов России

«Действительно, одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой, к сожалению. Десятилетиями складывалась ситуация — по аварийному жилью, я имею в виду. Из центральных регионов страны — это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно, поэтому будем работать по этому направлению вместе», — сказал глава государства, обращаясь к Дюмину.