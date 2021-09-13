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Путин поручил выделить 45 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил в следующем году выделить из бюджета страны 45 млрд руб. на ликвидацию аварийного жилья. Такой документ опубликован на сайте Кремля.

Исполнить поручение необходимо к 1 октября этого года. Перечень поручений президент утвердил по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», который состоялся 24 августа.

С таким предложением о выделении средств Путин выступил ранее, 24 августа. На следующий день правительство выделило из резервного фонда 19,7 млрд руб. на ускоренное расселение людей из аварийного жилья и строительство объектов инфраструктуры.

Действующая программа предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Программа рассчитана до конца 2024 г. Она предусматривает расселение 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья.

Ранее по теме: Правительство выделило 19,7 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных