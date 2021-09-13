Путин поручил выделить 45 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья

Действующая программа предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Программа рассчитана до конца 2024 г. Она предусматривает расселение 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья.