Путин поручил выделить 45 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья
Президент России Владимир Путин поручил в следующем году выделить из бюджета страны 45 млрд руб. на ликвидацию аварийного жилья. Такой документ опубликован на сайте Кремля.
Исполнить поручение необходимо к 1 октября этого года. Перечень поручений президент утвердил по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», который состоялся 24 августа.
С таким предложением о выделении средств Путин выступил ранее, 24 августа. На следующий день правительство выделило из резервного фонда 19,7 млрд руб. на ускоренное расселение людей из аварийного жилья и строительство объектов инфраструктуры.
Действующая программа предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Программа рассчитана до конца 2024 г. Она предусматривает расселение 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья.