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Правительство выделило 19,7 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

Ведомости

Правительство выделило 19,7 млрд руб. на ускоренное расселение людей из аварийного жилья и строительство объектов инфраструктуры, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

«На эти цели из резервного фонда будет направлено 19,7 млрд руб.», — говорится в сообщении. Эти денежные средства предусмотрены в бюджете на 2022 — 2023 гг., но будут направлены регионам уже сейчас. 

В частности, более 13,1 млрд руб. будет выделено на расселение граждан из аварийных домов, 3,4 млрд руб. — на ускоренное завершение строительства школ, детских садов, поликлиник, дорог и коммунальных объектов, 2,2 млрд руб. — на повышение устойчивости зданий в сейсмически опасных районах страны, еще около 1 млрд руб. — на модернизацию объектов инфраструктуры в Камчатском крае, Воронежской и Ростовской областях.

Благодаря выделенным средствам будут расселены из аварийных домов около 26 тыс. человек в 23 регионах страны. Общая площадь жилья, которое планируется к расселению, 417 тыс. кв. м, рассказали в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин на XX съезде «Единой России» предложил выделить 45 млрд руб. на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 г., а это более 11 млн кв. м. В прошлом году на программу расселения было выделено дополнительно 50 млрд руб., а сегодня работа идет с опережением графика, отметил глава государства. До конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно, добавил президент.

Ранее по теме: Путин предложил выделить 45 млрд рублей на расселение из аварийного жилья
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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