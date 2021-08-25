Правительство выделило 19,7 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

Ранее президент России Владимир Путин на XX съезде «Единой России» предложил выделить 45 млрд руб. на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 г., а это более 11 млн кв. м. В прошлом году на программу расселения было выделено дополнительно 50 млрд руб., а сегодня работа идет с опережением графика, отметил глава государства. До конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно, добавил президент.