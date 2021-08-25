Правительство выделило 19,7 млрд рублей на расселение из аварийного жилья
Правительство выделило 19,7 млрд руб. на ускоренное расселение людей из аварийного жилья и строительство объектов инфраструктуры, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.
«На эти цели из резервного фонда будет направлено 19,7 млрд руб.», — говорится в сообщении. Эти денежные средства предусмотрены в бюджете на 2022 — 2023 гг., но будут направлены регионам уже сейчас.
В частности, более 13,1 млрд руб. будет выделено на расселение граждан из аварийных домов, 3,4 млрд руб. — на ускоренное завершение строительства школ, детских садов, поликлиник, дорог и коммунальных объектов, 2,2 млрд руб. — на повышение устойчивости зданий в сейсмически опасных районах страны, еще около 1 млрд руб. — на модернизацию объектов инфраструктуры в Камчатском крае, Воронежской и Ростовской областях.
Благодаря выделенным средствам будут расселены из аварийных домов около 26 тыс. человек в 23 регионах страны. Общая площадь жилья, которое планируется к расселению, 417 тыс. кв. м, рассказали в правительстве.
Ранее президент России Владимир Путин на XX съезде «Единой России» предложил выделить 45 млрд руб. на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 г., а это более 11 млн кв. м. В прошлом году на программу расселения было выделено дополнительно 50 млрд руб., а сегодня работа идет с опережением графика, отметил глава государства. До конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно, добавил президент.