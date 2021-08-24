Путин предложил выделить 45 млрд рублей на расселение из аварийного жилья
Президент России Владимир Путин на XX съезде «Единой России» предложил выделить 45 млрд руб. на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 г. Трансляцию его выступления показал телеканал «Россия 24».
«Предлагаю выделить на эти цели 45 млрд руб. из федерального бюджета», — сказал президент. По его словам, новая программа должна предусматривать расселение из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января этого года, а это более 11 млн кв. м.
В прошлом году на программу расселения из аварийного жилья было выделено дополнительно 50 млрд руб., а сегодня работа идет с опережением графика, отметил глава государства. До конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно, добавил президент.
Действующая программа предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Программа рассчитана до конца 2024 г. Она предусматривает расселение 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья.