В России ускорят переселение граждан из аварийного жилья
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит регионам быстрее проводить расселение аварийного жилья, сообщила пресс-служба правительства.
«У регионов появится возможность более оперативно проводить расселение аварийного жилищного фонда. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.
Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы. В результате субъекты смогут получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу, так как минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды, объяснили в правительстве.
В декабре 2020 г. президент России Владимир Путин призвал закрыть «позорную страницу аварийного жилья» и «вытаскивать» людей из трущоб. Тогда же Госдума приняла законопроект о реновации в регионах, согласно которому предлагается проводить во всех субъектах реконструкцию жилья при согласии двух третей собственников квартир многоквартирного дома.