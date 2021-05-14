В России ускорят переселение граждан из аварийного жилья

Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы. В результате субъекты смогут получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу, так как минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды, объяснили в правительстве.