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В России ускорят переселение граждан из аварийного жилья

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит регионам быстрее проводить расселение аварийного жилья, сообщила пресс-служба правительства.

«У регионов появится возможность более оперативно проводить расселение аварийного жилищного фонда. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы. В результате субъекты смогут получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу, так как минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды, объяснили в правительстве.

В декабре 2020 г. президент России Владимир Путин призвал закрыть «позорную страницу аварийного жилья» и «вытаскивать» людей из трущоб. Тогда же Госдума приняла законопроект о реновации в регионах, согласно которому предлагается проводить во всех субъектах реконструкцию жилья при согласии двух третей собственников квартир многоквартирного дома.

Ранее по теме: Путин призвал вытаскивать россиян из трущоб

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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