Аналитики назвали города с наиболее существенным снижением цен на жилье

В Сочи вторичная недвижимость подешевела на 2,82% до 6,98 млн руб., в Севастополе — на 2,24% до 5,69 млн руб. В Нижнем Новгороде однокомнатную квартиру можно купить в среднем за 3,62 млн, в Махачкале цены снизилась до 2,27 млн руб., Иркутске — до 3,15 млн руб., Ижевске — до 2,24 млн руб. и Челябинске — до 1,79 млн руб.