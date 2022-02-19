Аналитики назвали города с наиболее существенным снижением цен на жилье
В среднем однокомнатные квартиры на вторичном рынке в 50 городах страны стали дороже в январе этого года на 1,47%. По данным SPG, такое жилье стоит в среднем около 3,07 млн руб.
В Сочи вторичная недвижимость подешевела на 2,82% до 6,98 млн руб., в Севастополе — на 2,24% до 5,69 млн руб. В Нижнем Новгороде однокомнатную квартиру можно купить в среднем за 3,62 млн, в Махачкале цены снизилась до 2,27 млн руб., Иркутске — до 3,15 млн руб., Ижевске — до 2,24 млн руб. и Челябинске — до 1,79 млн руб.
Наибольший рост цен зафиксирован в Пензе, где за месяц жилье подорожало на 4,86% до 2,55 млн руб. Затем в рейтинге следуют Ставрополь (2,65 млн руб.), Краснодар (3,73 млн руб.), Волгоград (2,43 млн) и Санкт-Петербург (6,52 млн). В Москве отмечен минимальный рост цен по итогам января (+0,4%) — квартиры в столице предлагают в среднем за 10,53 млн руб.
Однокомнатные квартиры стали дорожать медленнее, отмечают аналитики. При этом количество городов с ценами на жилье в пределах 2 млн руб. сократилось втрое по сравнению с прошлым годом. Уложиться в такую сумму смогут только покупатели недвижимости в Магнитогорске, Новокузнецке, Кирове, Кемерово, Челябинске, Ульяновске, Тольятти и Оренбурге.
Показатель доступности жилья на вторичном рынке в городах-миллионниках России в 2021 г. упал до уровня 2015 г., говорилось в исследовании, проведенном сервисом по поиску недвижимости «Циан». По итогам прошлого года в России зафиксированы четыре города-миллионника, где жилье на вторичном рынке «существенно недоступно». Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.