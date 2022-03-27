«Циан» назвал города с наибольшим ростом цен на новостройки

По данным компании «Этажи», цены на новое жилье выросли в стране на 4,22% до 97 200 за «квадрат». Наиболее существенное подорожание недвижимости отмечается в Челябинске, где за месяц показатель вырос на 20% до 88 700 руб., подсчитали в «Циане». Квартиры в Волгограде и Уфе стоят дороже (89 000 и 108 500 руб. соответственно), однако рост стоимости здесь наблюдается на уровне 12%. В Москве новостройки подорожали лишь на 1% по сравнению с февралем (312 400 за кв. м).