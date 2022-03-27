«Циан» назвал города с наибольшим ростом цен на новостройки
За последний месяц стоимость квартир в новостройках 16 крупнейших городов России выросла в среднем на 8%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов «Циан.Аналитики». В результате пересмотра цен застройщиками и на фоне высокого спроса средняя стоимость квадратного метра выросла до 129 220 руб.
По данным компании «Этажи», цены на новое жилье выросли в стране на 4,22% до 97 200 за «квадрат». Наиболее существенное подорожание недвижимости отмечается в Челябинске, где за месяц показатель вырос на 20% до 88 700 руб., подсчитали в «Циане». Квартиры в Волгограде и Уфе стоят дороже (89 000 и 108 500 руб. соответственно), однако рост стоимости здесь наблюдается на уровне 12%. В Москве новостройки подорожали лишь на 1% по сравнению с февралем (312 400 за кв. м).
По словам руководителя центра новостроек компании «Этажи» Сергея Зайца, в марте россиян интересовала покупка нового жилья в ипотеку по льготной ставке 7% на фоне ставок займов на готовые квартиры от 19,5%.
Стоимость первичной недвижимости будет зависеть от динамики доходов населения и ситуации на рынке труда, отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. По мнению эксперта, «проценты в ипотечном договоре не так важны, как уверенность потенциальных заемщиков в сегодняшнем и завтрашнем дне».
Около 40% компаний заморозили на неопределенное время строительство жилья, офисов и других объектов недвижимости по всей России из-за кризиса, связанного с военной операцией на Украине, сообщал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия». «Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов», — пояснил президент «Синергии» Александр Белоус.
При этом руководитель отдела стратегического консалтинга «Джонс Лэнг Ласаль» Юлия Никуличева допускает, что нынешняя ситуация может быть удобной для застройщиков в качестве обоснования задержки или переноса проекта, но в действительности она может прикрывать глубинные проблемы в компании.
Уровень доступности новостроек в России, которые можно приобрести по льготной программе «Господдержка 2020», после изменения условий программы вырастет с 8 до 78%, говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ведомостей») сервиса по поиску недвижимости «Циан».