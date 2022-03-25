«Коммерсантъ»: 40% застройщиков заморозили строительство отдельных объектов

«Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов», — пояснил президент «Синергии» Александр Белоус. При этом руководитель отдела стратегического консалтинга «Джонс Лэнг Ласаль» Юлия Никуличева допускает, что нынешняя ситуация может быть удобной для застройщиков в качестве обоснования задержки или переноса проекта, но в действительности она может прикрывать глубинные проблемы в компании.