«Коммерсантъ»: 40% застройщиков заморозили строительство отдельных объектов
Около 40% компаний заморозили на неопределенное время строительство жилья, офисов и других объектов недвижимости по всей России из-за кризиса, связанного с военной операцией на Украине. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия».
В опросе принимали участие топ-менеджеры 1000 строительных и проектных компаний по всей России. 70% опрошенных работают сразу в нескольких регионах, 25% — строят в Москве и Подмосковье.
Согласно результатам опроса, 29% респондентов еще не столкнулись с перебоями поставок стройматериалов, но уже решили отложить недавно начатые стройки и перераспределить ресурсы на завершение почти готовых объектов. При этом 40% застройщиков приостановили строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости.
«Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов», — пояснил президент «Синергии» Александр Белоус. При этом руководитель отдела стратегического консалтинга «Джонс Лэнг Ласаль» Юлия Никуличева допускает, что нынешняя ситуация может быть удобной для застройщиков в качестве обоснования задержки или переноса проекта, но в действительности она может прикрывать глубинные проблемы в компании.
Помимо этого Никуличева отмечает, что изменения на рынке будут особенно чувствительны для девелоперов офисов, которые ориентировались на европейских поставщиков материалов, а открытия новых торговых центров после ухода из России крупных брендов ожидать вообще не стоит.
1 марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что российское производство строительных материалов не покрывает полностью потребности отрасли. При этом необходимо ориентироваться на азиатские рынки, сказал он. «Мы понимаем, что российские объемы стройматериалов не могут закрыть потребности стройки в полном объеме. Мы разрабатываем меры поддержки во взаимодействии с азиатскими рынками» — подчеркнул вице-премьер.
Он также обратил внимание строительных компаний, что в ближайшее время поставок стройматериалов из Европы не будет, поэтому надо ориентироваться на новые рынки. Вице-премьер добавил, что отрасль уже сталкивалась с большими сложностями в разгар пандемии в 2020 г., тогда удалось не допустить остановки стройки.