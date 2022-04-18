Knight Frank сообщила о резком сокращении доли иностранных инвестиций в недвижимость

В Knight Frank отмечают, что максимальный уровень зарубежного капитала в российской коммерческой недвижимости был зафиксирован в 2008 г. — тогда он составлял 47,2%. Финансовый кризис 2009 г. сократил зарубежные инвестиции до 17%, а в 2014 г. уровень инвестиций снова вырос до 39,1%. Еще одно резкое сокращение иностранного капитала было зафиксировано в 2020 г. - с 19,3% до 6,2%. В 2021 г. продолжилось сокращение и по итогам года доля иностранного капитала составила 3,3%.