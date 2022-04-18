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Knight Frank сообщила о резком сокращении доли иностранных инвестиций в недвижимость

Ведомости

В I квартале 2022 г. доля иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость сократилась до рекордно низких 1,8% от общего объема вложений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank. При этом в денежном выражении объем иностранных инвестиций увеличился до 101,8 млрд руб. против 51,9 млрд руб. в I квартале прошлого года.

Аналитики консалтинговой компании прогнозируют, что доля иностранных инвестиций в российскую коммерческую недвижимость сократится к концу 2022 г. до процента, близкого к нулю.

В Knight Frank отмечают, что максимальный уровень зарубежного капитала в российской коммерческой недвижимости был зафиксирован в 2008 г. — тогда он составлял 47,2%. Финансовый кризис 2009 г. сократил зарубежные инвестиции до 17%, а в 2014 г. уровень инвестиций снова вырос до 39,1%. Еще одно резкое сокращение иностранного капитала было зафиксировано в 2020 г. - с 19,3% до 6,2%. В 2021 г. продолжилось сокращение и по итогам года доля иностранного капитала составила 3,3%.

«В 2022 г. ожидается замедление темпов инвестирования в площадки под девелопмент, а количество безденежных сделок, вероятнее всего, возрастет», — отметил директор по инвестициям и управлению активами Knight Frank Russia Сергей Кузичев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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