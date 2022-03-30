За три месяца 2022 года инвесторы потратили на покупку недвижимости более 100 млрд рублей

У других опрошенных «Ведомостями» консультантов немного другие цифры, это объясняется разными методиками подсчета и тем, что каждый из них относит ту или иную сделку к разным периодам. Так, к примеру, по предварительным данным CBRE, в январе – марте 2022 г. в коммерческую недвижимость было вложено около 90 млрд руб. Руководитель ее отдела инвестиций и рынков капитала Ирина Ушакова указывает, что это в 1,2 раза больше, чем за соответствующий период 2021 г. (69,4 млрд руб.), и в 1,3 раза превышает показатели первых трех месяцев 2020 г. (68 млрд руб.).