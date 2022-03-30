Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке.
3 месяца за 990 ₽

За три месяца 2022 года инвесторы потратили на покупку недвижимости более 100 млрд рублей

Это самый высокий показатель за всю историю рынка
Дарья Молоткова
Опрошенные «Ведомостями» эксперты подтверждают, что жилье сегодня остается наиболее перспективным и экономически выгодным сегментом для девелоперов / Максим Стулов / Ведомости

По итогам I квартала 2022 г. инвестиции в российскую коммерческую недвижимость составили около 105 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании «Джонс Лэнг Ласаль». Компания учитывала сделки по приобретению участков под застройку, офисов, складов, торговых центров и отелей. По ее данным, это самый высокий показатель для начала года за всю историю наблюдений, т. е. за последние 20 лет. Для сравнения: в январе – марте прошлого года в недвижимость было вложено в 2,4 раза меньше – 44 млрд руб., а в аналогичный период 2020 г. – примерно 59 млрд руб.

У других опрошенных «Ведомостями» консультантов немного другие цифры, это объясняется разными методиками подсчета и тем, что каждый из них относит ту или иную сделку к разным периодам. Так, к примеру, по предварительным данным CBRE, в январе – марте 2022 г. в коммерческую недвижимость было вложено около 90 млрд руб. Руководитель ее отдела инвестиций и рынков капитала Ирина Ушакова указывает, что это в 1,2 раза больше, чем за соответствующий период 2021 г. (69,4 млрд руб.), и в 1,3 раза превышает показатели первых трех месяцев 2020 г. (68 млрд руб.).

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных