За три месяца 2022 года инвесторы потратили на покупку недвижимости более 100 млрд рублей

За три месяца 2022 года инвесторы потратили на покупку недвижимости более 100 млрд рублейЭто самый высокий показатель за всю историю рынка
По итогам I квартала 2022 г. инвестиции в российскую коммерческую недвижимость составили около 105 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании «Джонс Лэнг Ласаль». Компания учитывала сделки по приобретению участков под застройку, офисов, складов, торговых центров и отелей. По ее данным, это самый высокий показатель для начала года за всю историю наблюдений, т. е. за последние 20 лет. Для сравнения: в январе – марте прошлого года в недвижимость было вложено в 2,4 раза меньше – 44 млрд руб., а в аналогичный период 2020 г. – примерно 59 млрд руб.
У других опрошенных «Ведомостями» консультантов немного другие цифры, это объясняется разными методиками подсчета и тем, что каждый из них относит ту или иную сделку к разным периодам. Так, к примеру, по предварительным данным CBRE, в январе – марте 2022 г. в коммерческую недвижимость было вложено около 90 млрд руб. Руководитель ее отдела инвестиций и рынков капитала Ирина Ушакова указывает, что это в 1,2 раза больше, чем за соответствующий период 2021 г. (69,4 млрд руб.), и в 1,3 раза превышает показатели первых трех месяцев 2020 г. (68 млрд руб.).