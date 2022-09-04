FT: элитная недвижимость в Лондоне подешевела из-за оттока россиян и пандемии
Средние цены на элитное жилье в Лондоне упали на 17,6% по сравнению с пиковыми значениями 2014 г., сообщает The Financial Times со ссылкой на данные агентства недвижимости Savills. Это связано с оттоком состоятельных покупателей, в том числе из России.
«Были Brexit, пандемия, а затем военная операция. Сейчас на рынке очень тяжело из-за роста стоимости строительства», — сказал источник издания на рынке. Кроме того, как пишет газета, строительные работы растут в цене на фоне максимальной за несколько десятилетий инфляции и повышения ключевой ставки в Великобритании.
Издание отмечает, что российские покупатели, которые когда-то заключали большую часть сделок по покупке жилья в центре Лондона, практически исчезли после начала специальной военной операции России на Украине.
«Нет русских, мало китайцев и крайне мало арабов», — сказал президент Aylesford International Эндрю Лэнгтон.
FT пишет, что богатые британцы, пытаясь защитить от инфляции свои сбережения, скупили недвижимость на общую сумму 5 млн ($5,75 млн) фунтов стерлингов рекордными темпами.
В июле власти Великобритании заявили, что планируют арестовать имущество россиян в стране и передать его Украине. «Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно следим за этим. Канадцы фактически только что приняли закон, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я, безусловно, согласна с этой концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — заявила глава МИДа королевства Лиз Трасс.
После начала спецоперации Великобритания ввела несколько раундов санкций в отношении России. 21 июля власти страны ввели ограничения на импорт золота из России. С 10 августа вступит в силу ограничение на поставки российского угля, а 31 декабря — на поставки российской нефти.