FT: элитная недвижимость в Лондоне подешевела из-за оттока россиян и пандемии

В июле власти Великобритании заявили, что планируют арестовать имущество россиян в стране и передать его Украине. «Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно следим за этим. Канадцы фактически только что приняли закон, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я, безусловно, согласна с этой концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — заявила глава МИДа королевства Лиз Трасс.