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Недвижимость

FT: элитная недвижимость в Лондоне подешевела из-за оттока россиян и пандемии

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Средние цены на элитное жилье в Лондоне упали на 17,6% по сравнению с пиковыми значениями 2014 г., сообщает The Financial Times со ссылкой на данные агентства недвижимости Savills. Это связано с оттоком состоятельных покупателей, в том числе из России.

«Были Brexit, пандемия, а затем военная операция. Сейчас на рынке очень тяжело из-за роста стоимости строительства», — сказал источник издания на рынке. Кроме того, как пишет газета, строительные работы растут в цене на фоне максимальной за несколько десятилетий инфляции и повышения ключевой ставки в Великобритании.

Издание отмечает, что российские покупатели, которые когда-то заключали большую часть сделок по покупке жилья в центре Лондона, практически исчезли после начала специальной военной операции России на Украине.

«Нет русских, мало китайцев и крайне мало арабов», — сказал президент Aylesford International Эндрю Лэнгтон.

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FT пишет, что богатые британцы, пытаясь защитить от инфляции свои сбережения, скупили недвижимость на общую сумму 5 млн ($5,75 млн) фунтов стерлингов рекордными темпами.

В июле власти Великобритании заявили, что планируют арестовать имущество россиян в стране и передать его Украине. «Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно следим за этим. Канадцы фактически только что приняли закон, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я, безусловно, согласна с этой концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — заявила глава МИДа королевства Лиз Трасс.

После начала спецоперации Великобритания ввела несколько раундов санкций в отношении России. 21 июля власти страны ввели ограничения на импорт золота из России. С 10 августа вступит в силу ограничение на поставки российского угля, а 31 декабря — на поставки российской нефти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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