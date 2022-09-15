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Правительство выделило еще 56,2 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

Ведомости

Правительство России приняло решение направить еще 56,2 млрд руб. на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщается на сайте кабмина.

Из этой суммы 35 млрд руб. пойдут на на субсидирование программы «Льготная ипотека», 16,6 млрд руб. – на поддержку «Семейной ипотеки», еще 4,6 млрд руб. — «Дальневосточной ипотеки».

«Такая помощь позволит нашим гражданам приобрести новые дома и квартиры, а строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов, поддержки спроса на товары и услуги смежных отраслей», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас в России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки (7% годовых), семейная (6%), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).

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Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки для всех граждан в апреле 2020 г. Завершить ее действие планировалось 1 ноября того же года, но сначала ее продлили до 1 июля 2021 г., затем – до 1 июля 2022 г., последний раз – до конца 2022 г. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., для остальных регионов – 6 млн руб. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%. 

Дальневосточная ипотека будет продлена «минимум до 2030 г.», заявил ранее президент России Владимир Путин. Президент уточнил, что с этого года получить дальневосточную ипотеку могут не только молодые жители Дальнего Востока, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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