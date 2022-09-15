Правительство выделило еще 56,2 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки для всех граждан в апреле 2020 г. Завершить ее действие планировалось 1 ноября того же года, но сначала ее продлили до 1 июля 2021 г., затем – до 1 июля 2022 г., последний раз – до конца 2022 г. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., для остальных регионов – 6 млн руб. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%.