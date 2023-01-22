Правительство снизило ставку по сельской ипотеке до 0,1% для приграничных территорий

В августе 2022 г. программа ипотеки по льготной ставке на постройку и покупку жилья в сельской местности стала бессрочной. Ранее первоначально предполагалось, что программа будет действовать до конца года. В сентябре правительство приняло решение направить еще 56,2 млрд руб. на субсидирование льготных ипотечных программ. Сообщалось, что из этой суммы 35 млрд руб. пойдут на на субсидирование программы «Льготная ипотека», 16,6 млрд руб. – на поддержку «Семейной ипотеки», еще 4,6 млрд руб. — «Дальневосточной ипотеки».