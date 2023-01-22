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Правительство снизило ставку по сельской ипотеке до 0,1% для приграничных территорий

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении до 0,1% размера ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%», – рассказали в правительстве (цитата по ТАСС).

Программа, как отмечается, распространяется на покупку готового частного дома, земельного участка и строительство на нем жилья, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Взять кредит по сниженной ставке для приобретения или строительства жилья в селах и городах с населением не более 30 тыс. человек. 

По информации правительства, с момента старта программы «Сельская ипотека» было выдано более 109 700 кредитов на сумму 220,4 млрд руб., граждане смогли приобрести или построить более 6 млн кв. м жилья. 

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В августе 2022 г. программа ипотеки по льготной ставке на постройку и покупку жилья в сельской местности стала бессрочной. Ранее первоначально предполагалось, что программа будет действовать до конца года. В сентябре правительство приняло решение направить еще 56,2 млрд руб. на субсидирование льготных ипотечных программ. Сообщалось, что из этой суммы 35 млрд руб. пойдут на на субсидирование программы «Льготная ипотека», 16,6 млрд руб. – на поддержку «Семейной ипотеки», еще 4,6 млрд руб. — «Дальневосточной ипотеки». 

В России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки (7% годовых), семейная (6%), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных