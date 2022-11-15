Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на четыре новых региона

На конец сентября в четырех присоединенных регионах проживали 6,2 млн человек. До весны этого года в ДНР и ЛНР работали Центральный республиканский банк и ООО «Международный расчетный банк», зарегистрированные в Южной Осетии. В начале июля 2022 г. Промсвязьбанк (ПСБ) объявил об открытии своих отделений в Донбассе В октябре ПСБ также начал обслуживать жителей Херсонской и Запорожской областей, но 11 ноября Минобороны объявило об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Всего на четырех территориях кредитная организация открыла более 150 точек продаж, включая офисы, сообщал представитель банка. Он уточнял, что недавно начал выдавать потребкредиты в ДНР и ЛНР, но пока только клиентам, которые обслуживаются в этих регионах в рамках зарплатных проектов.