Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на четыре новых региона

Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на четыре новых регионаЖителям Донбасса доступны те же инструменты, что и остальным россиянам
Жители недавно присоединенных территорий – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – могут рассчитывать на льготную ипотеку. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минифина.
«Поскольку присоединенные территории являются субъектами Российской Федерации, а их жители - ее гражданами, то действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме», – подчеркнул он.
Банк России сейчас консультируется с банками по поводу возможности предоставлять финансовые услуги и продукты, в том числе льготную ипотеку, жителям новых регионов по упрощенной схеме, писал ранее РБК. Проблема в том, что сейчас у этих граждан не уточнен миграционный статус – нет вида на жительство или российского паспорта, поэтому предоставлять им банковские продукты в стандартном варианте затруднительно.
«Ведомости» направили запрос в Центробанк.
В ходе военной спецоперации на Украине российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 5 октября Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав России. Как пояснил Конституционный суд, переходный период для интеграции регионов будет действовать до 1 января 2026 г.
На конец сентября в четырех присоединенных регионах проживали 6,2 млн человек. До весны этого года в ДНР и ЛНР работали Центральный республиканский банк и ООО «Международный расчетный банк», зарегистрированные в Южной Осетии. В начале июля 2022 г. Промсвязьбанк (ПСБ) объявил об открытии своих отделений в Донбассе В октябре ПСБ также начал обслуживать жителей Херсонской и Запорожской областей, но 11 ноября Минобороны объявило об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Всего на четырех территориях кредитная организация открыла более 150 точек продаж, включая офисы, сообщал представитель банка. Он уточнял, что недавно начал выдавать потребкредиты в ДНР и ЛНР, но пока только клиентам, которые обслуживаются в этих регионах в рамках зарплатных проектов.
Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки для всех граждан в апреле 2020 г., сейчас она действует до конца 2022 г., по ставке 7%. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 млн руб., для остальных регионов – 6 млн руб. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%. По данным Дом.РФ на 11 ноября, средневзвешенная ставка топ-20 банков на льготную ипотеку составляет 6,6%, а на семейную — 5,62%.
В России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).