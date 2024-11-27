Аренда офисов в Москве сократилась на 14%
Сделки по аренде офисов в Москве уменьшились на 14% по сравнению с предыдущем годом. Об этом со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании CORE.XP пишет ТАСС.
Снижение объема сделок связано с отсутствием готовых офисов, а не с сокращением спроса, пояснили в компании. Сейчас на аренду офисов в 2024 г. приходится 1,2 млн кв. м.
Аналитики отмечают, что из-за дефицита площадей в 2025 г. количество сделок может сократиться на 20-25%.
21 ноября стало известно из исследования девелопера Stone и консалтинговой компании CORE.XP, что до 2028 г. в Москве построят 3,2 млн кв. м офисов. Там сказано, что 1,53 млн кв. м площадей девелоперы собираются выставить на продажу, еще примерно 778 000 кв. м они возведут по схеме build-to-suit (т. е. под конкретного заказчика) и только 714 000 кв. м будет предложено различным компаниям в аренду. С учетом вторичного рынка, а также помещений, которые приобретали инвесторы специально под сдачу, в ближайшие три года (2025–2027 гг.) в Москве будет доступно в аренду лишь 1,4 млн кв. м офисных площадей, резюмируется в исследовании.
При этом его создатели также делают вывод, что дефицит помещений в столичных бизнес-центрах до этого времени сохранится на высоком уровне, так как средние темпы поглощения сейчас составляют 967 000 кв. м в год. То есть потенциальным арендаторам до 2028 г. понадобится не менее 2,9 млн кв. м.