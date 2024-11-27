Аренда офисов в Москве сократилась на 14%

21 ноября стало известно из исследования девелопера Stone и консалтинговой компании CORE.XP, что до 2028 г. в Москве построят 3,2 млн кв. м офисов. Там сказано, что 1,53 млн кв. м площадей девелоперы собираются выставить на продажу, еще примерно 778 000 кв. м они возведут по схеме build-to-suit (т. е. под конкретного заказчика) и только 714 000 кв. м будет предложено различным компаниям в аренду. С учетом вторичного рынка, а также помещений, которые приобретали инвесторы специально под сдачу, в ближайшие три года (2025–2027 гг.) в Москве будет доступно в аренду лишь 1,4 млн кв. м офисных площадей, резюмируется в исследовании.