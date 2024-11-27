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Аренда офисов в Москве сократилась на 14%

Ведомости

Сделки по аренде офисов в Москве уменьшились на 14% по сравнению с предыдущем годом. Об этом со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании CORE.XP пишет ТАСС.

Снижение объема сделок связано с отсутствием готовых офисов, а не с сокращением спроса, пояснили в компании. Сейчас на аренду офисов в 2024 г. приходится 1,2 млн кв. м.

Аналитики отмечают, что из-за дефицита площадей в 2025 г. количество сделок может сократиться на 20-25%.

21 ноября стало известно из исследования девелопера Stone и консалтинговой компании CORE.XP, что до 2028 г. в Москве построят 3,2 млн кв. м офисов. Там сказано, что 1,53 млн кв. м площадей девелоперы собираются выставить на продажу, еще примерно 778 000 кв. м они возведут по схеме build-to-suit (т. е. под конкретного заказчика) и только 714 000 кв. м будет предложено различным компаниям в аренду. С учетом вторичного рынка, а также помещений, которые приобретали инвесторы специально под сдачу, в ближайшие три года (2025–2027 гг.) в Москве будет доступно в аренду лишь 1,4 млн кв. м офисных площадей, резюмируется в исследовании.

При этом его создатели также делают вывод, что дефицит помещений в столичных бизнес-центрах до этого времени сохранится на высоком уровне, так как средние темпы поглощения сейчас составляют 967 000 кв. м в год. То есть потенциальным арендаторам до 2028 г. понадобится не менее 2,9 млн кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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