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Кабмин продлил меры поддержки строительной отрасли до 2026 года

Ведомости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановления, которые продлевают до января 2026 г. ряд мер поддержки строительной отрасли. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В частности, продлены упрощенный порядок внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги, порядок изменения условий госконтрактов по строительству, особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий, особенности выдачи разрешений на строительство площадных объектов на двух и более земельных участках.

До 2026 г. сохранена также возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационных фондов. Кроме того, на год продлены упрощенный порядок ввода незавершенных объектов и особенности заключения строительных контрактов под ключ.

«Принятые меры позволяют сократить сроки и стоимость строительства, снизить нагрузку на бизнес, что особенно важно в нынешней экономической ситуации», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что главными задачами остаются завершение строительства объектов и сохранение высоких темпов развития отрасли.

В конце декабря Хуснуллин говорил, что самой острой проблемой для строительной отрасли является дефицит рабочей силы, который может составлять от 200 000 до 400 000 человек. По его словам, нехватка кадров образовалась из-за того, что рост объемов стройки был не пропорционален повышению производительности. Вице-премьер полагал, что дефицит рабочей силы в строительстве скоро немного уменьшится из-за снижения объема стройки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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