Кабмин продлил меры поддержки строительной отрасли до 2026 года

В конце декабря Хуснуллин говорил, что самой острой проблемой для строительной отрасли является дефицит рабочей силы, который может составлять от 200 000 до 400 000 человек. По его словам, нехватка кадров образовалась из-за того, что рост объемов стройки был не пропорционален повышению производительности. Вице-премьер полагал, что дефицит рабочей силы в строительстве скоро немного уменьшится из-за снижения объема стройки.