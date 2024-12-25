Рынок новостроек в этом году остался без господдержки

Рынок новостроек в этом году остался без господдержкиЭто уже привело к падению продаж жилья в стране почти в 2 раза
За 11 месяцев 2024 г. в Москве, как сообщает Росреестр, было зарегистрировано 77 200 договоров купли-продажи квартир на первичном рынке недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 25%. Данных по всей стране за январь – ноябрь пока нет, но по итогам трех кварталов сегмент новостроек просел на 43%: за девять месяцев было заключено 171 852 сделки, тогда как годом ранее их было 302 696, говорилось на сайте Единого ресурса застройщиков.
Снижение продаж стало следствием отмены массовой льготной ипотеки в стране, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Эта программа, которая позволяла покупателям квартир привлекать кредиты по низким ставкам, действовала с 2020 г., а потом неоднократно продлевалась. Именно она, как утверждают консультанты и девелоперы, и была основным драйвером развития рынка новостроек. Доля продаж квартир с помощью ипотечных кредитов в зависимости от сегмента составляла 50–80%, напоминает управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. В этом году, по его словам, ситуация поменялась кардинальным образом. Конкретные цифры он не назвал. Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов утверждает, что если до лета этого года в массовом сегменте 70–80% сделок на первичке в Москве заключались с использованием кредитов, то сейчас только 60%. В бизнес-классе этот показатель снизился с 75 до 50%.