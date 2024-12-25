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Рынок новостроек в этом году остался без господдержки

Это уже привело к падению продаж жилья в стране почти в 2 раза
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

За 11 месяцев 2024 г. в Москве, как сообщает Росреестр, было зарегистрировано 77 200 договоров купли-продажи квартир на первичном рынке недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 25%. Данных по всей стране за январь – ноябрь пока нет, но по итогам трех кварталов сегмент новостроек просел на 43%: за девять месяцев было заключено 171 852 сделки, тогда как годом ранее их было 302 696, говорилось на сайте Единого ресурса застройщиков.

Снижение продаж стало следствием отмены массовой льготной ипотеки в стране, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Эта программа, которая позволяла покупателям квартир привлекать кредиты по низким ставкам, действовала с 2020 г., а потом неоднократно продлевалась. Именно она, как утверждают консультанты и девелоперы, и была основным драйвером развития рынка новостроек. Доля продаж квартир с помощью ипотечных кредитов в зависимости от сегмента составляла 50–80%, напоминает управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. В этом году, по его словам, ситуация поменялась кардинальным образом. Конкретные цифры он не назвал. Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов утверждает, что если до лета этого года в массовом сегменте 70–80% сделок на первичке в Москве заключались с использованием кредитов, то сейчас только 60%. В бизнес-классе этот показатель снизился с 75 до 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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