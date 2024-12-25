Рынок новостроек в этом году остался без господдержки

Снижение продаж стало следствием отмены массовой льготной ипотеки в стране, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Эта программа, которая позволяла покупателям квартир привлекать кредиты по низким ставкам, действовала с 2020 г., а потом неоднократно продлевалась. Именно она, как утверждают консультанты и девелоперы, и была основным драйвером развития рынка новостроек. Доля продаж квартир с помощью ипотечных кредитов в зависимости от сегмента составляла 50–80%, напоминает управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. В этом году, по его словам, ситуация поменялась кардинальным образом. Конкретные цифры он не назвал. Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов утверждает, что если до лета этого года в массовом сегменте 70–80% сделок на первичке в Москве заключались с использованием кредитов, то сейчас только 60%. В бизнес-классе этот показатель снизился с 75 до 50%.