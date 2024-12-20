Хуснуллин: строительной отрасли не хватает до 400 000 человек

По его словам, дефицит образовался из-за того, что рост объемов стройки был не пропорционален к повышению производительности. Сейчас в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работают около 11 млн человек. При этом вице-премьер считает, что дефицит кадров в строительстве скоро немного уменьшится из-за снижения объема стройки.