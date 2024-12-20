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Хуснуллин: строительной отрасли не хватает до 400 000 человек

Ведомости

Дефицит рабочей силы в российской строительной отрасли может составлять от 200 000 до 400 000 человек – это самая острая проблема для отрасли на данный момент. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РБК.

По его словам, дефицит образовался из-за того, что рост объемов стройки был не пропорционален к повышению производительности. Сейчас в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работают около 11 млн человек. При этом вице-премьер считает, что дефицит кадров в строительстве скоро немного уменьшится из-за снижения объема стройки.

Хуснуллин также считает критичным рост цен на стройматериалы в России на 64% с 2021 г.  

Вице-премьер напомнил, что государство заказывает строительные и ремонтные работы на триллионы рублей. Поэтому, когда цены на материалы растут, бюджет теряет деньги. При этом юридического механизма для сдерживания цен нет, и Хуснуллин признался, что не знает, как бороться с ростом цен на стройматериалы.

По словам вице-премьера, он неоднократно предлагал ввести госрегулирование в этом сегменте, но эти попытки не нашли поддержки. Он пояснил, что строительная инфляция имеет несколько причин: высокая доля (от 30 до 70%) стройматериалов в стоимости строительства, доля заработной платы от 15 до 50%, расходы на транспортные механизмы.

В ноябре замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что в РФ за январь – ноябрь 2024 г. цены на строительные материалы в среднем выросли на 11%.

В июне президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что в первом полугодии 2024 г. стоимость основных строительных материалов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросла в среднем от 10 до 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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