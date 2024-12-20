Хуснуллин: строительной отрасли не хватает до 400 000 человек
Дефицит рабочей силы в российской строительной отрасли может составлять от 200 000 до 400 000 человек – это самая острая проблема для отрасли на данный момент. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РБК.
По его словам, дефицит образовался из-за того, что рост объемов стройки был не пропорционален к повышению производительности. Сейчас в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работают около 11 млн человек. При этом вице-премьер считает, что дефицит кадров в строительстве скоро немного уменьшится из-за снижения объема стройки.
Вице-премьер напомнил, что государство заказывает строительные и ремонтные работы на триллионы рублей. Поэтому, когда цены на материалы растут, бюджет теряет деньги. При этом юридического механизма для сдерживания цен нет, и Хуснуллин признался, что не знает, как бороться с ростом цен на стройматериалы.
По словам вице-премьера, он неоднократно предлагал ввести госрегулирование в этом сегменте, но эти попытки не нашли поддержки. Он пояснил, что строительная инфляция имеет несколько причин: высокая доля (от 30 до 70%) стройматериалов в стоимости строительства, доля заработной платы от 15 до 50%, расходы на транспортные механизмы.
В ноябре замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что в РФ за январь – ноябрь 2024 г. цены на строительные материалы в среднем выросли на 11%.