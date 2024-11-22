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В Минстрое заявили о росте цен на стройматериалы на 11% за январь – ноябрь

Ведомости

В РФ за январь – ноябрь 2024 г. цены на строительные материалы в среднем выросли на 11%. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по жилищной политике, пишет ТАСС.

«Средний рост цен по всем ценообразующим ресурсам в среднем составил порядка 11%. Но это меньше, надо сказать, на 4%, чем за аналогичный период 2023 г.», – сказал замминистра.

В марте «Ведомости» со ссылкой на исследование «Леруа Мерлен» писали, что объем продаж в сегменте «DIY & Household и мебель» (стройматериалы, товары для дома и мебель) в России в 2024 г. превысит 3,5 трлн руб. В прошлом году продажи выросли на 5–6% до 3,3 трлн руб. Наибольший рост показали категории стройматериалов (16% к 2022 г.), столярных изделий (12%), инструментов (10%) и напольных покрытий (8%). Позитивной динамике способствовали льготная ипотека, повышение спроса на строительство собственного дома, рост доходов населения, считают аналитики компании.

В октябре «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика решений для автоматизации приема платежей Life Pay сообщал, что средний чек в розничном звене в целом по России на товары для ремонта и строительных работ по итогам сентября 2024 г. вырос на 22,5% год к году до 35 300 руб. Причинами такой динамики помимо инфляции стали сезонный спрос и рост цен на строительные материалы, отмечает гендиректор Life Pay Ашот Григорян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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