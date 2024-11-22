В Минстрое заявили о росте цен на стройматериалы на 11% за январь – ноябрь

В октябре «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика решений для автоматизации приема платежей Life Pay сообщал, что средний чек в розничном звене в целом по России на товары для ремонта и строительных работ по итогам сентября 2024 г. вырос на 22,5% год к году до 35 300 руб. Причинами такой динамики помимо инфляции стали сезонный спрос и рост цен на строительные материалы, отмечает гендиректор Life Pay Ашот Григорян.