В Минстрое заявили о росте цен на стройматериалы на 11% за январь – ноябрь
В РФ за январь – ноябрь 2024 г. цены на строительные материалы в среднем выросли на 11%. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по жилищной политике, пишет ТАСС.
«Средний рост цен по всем ценообразующим ресурсам в среднем составил порядка 11%. Но это меньше, надо сказать, на 4%, чем за аналогичный период 2023 г.», – сказал замминистра.
В марте «Ведомости» со ссылкой на исследование «Леруа Мерлен» писали, что объем продаж в сегменте «DIY & Household и мебель» (стройматериалы, товары для дома и мебель) в России в 2024 г. превысит 3,5 трлн руб. В прошлом году продажи выросли на 5–6% до 3,3 трлн руб. Наибольший рост показали категории стройматериалов (16% к 2022 г.), столярных изделий (12%), инструментов (10%) и напольных покрытий (8%). Позитивной динамике способствовали льготная ипотека, повышение спроса на строительство собственного дома, рост доходов населения, считают аналитики компании.
В октябре «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика решений для автоматизации приема платежей Life Pay сообщал, что средний чек в розничном звене в целом по России на товары для ремонта и строительных работ по итогам сентября 2024 г. вырос на 22,5% год к году до 35 300 руб. Причинами такой динамики помимо инфляции стали сезонный спрос и рост цен на строительные материалы, отмечает гендиректор Life Pay Ашот Григорян.