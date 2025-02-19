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Кабмин рассматривает предложение о возможности прописки в апартаментах

Ведомости

Правительство РФ рассматривает предложение МВД России о возможности прописки граждан в нежилых помещениях, таких как апартаменты, пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Предложение МВД было получено, в настоящий момент рассматривается», – заявил Григоренко.

Апартаменты – нежилое коммерческое помещение, которое может располагаться в различных типах зданий (деловые центры, гостиницы) и не регулируется Жилищным кодексом РФ. Среди видов апартаментов: апарт-отели или сервисные апартаменты, доходные дома, кондоминиум или кондо-апартаменты, многофункциональные комплексы.

«Коммерсантъ» писал, что по предложению МВД рассматриваются варианты признать апартаменты жильем либо изменить правила постоянной регистрации.

В октябре 2023 г. замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин говорил, что в законодательстве может появиться понятие «апартаменты», но приравнивать его к жилью не планируют. Законодательно закрепить правовой статус апартаментов поручил президент РФ Владимир Путин в 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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