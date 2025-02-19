Кабмин рассматривает предложение о возможности прописки в апартаментах

В октябре 2023 г. замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин говорил, что в законодательстве может появиться понятие «апартаменты», но приравнивать его к жилью не планируют. Законодательно закрепить правовой статус апартаментов поручил президент РФ Владимир Путин в 2021 г.