Кабмин рассматривает предложение о возможности прописки в апартаментах
Правительство РФ рассматривает предложение МВД России о возможности прописки граждан в нежилых помещениях, таких как апартаменты, пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
«Предложение МВД было получено, в настоящий момент рассматривается», – заявил Григоренко.
Апартаменты – нежилое коммерческое помещение, которое может располагаться в различных типах зданий (деловые центры, гостиницы) и не регулируется Жилищным кодексом РФ. Среди видов апартаментов: апарт-отели или сервисные апартаменты, доходные дома, кондоминиум или кондо-апартаменты, многофункциональные комплексы.
«Коммерсантъ» писал, что по предложению МВД рассматриваются варианты признать апартаменты жильем либо изменить правила постоянной регистрации.
В октябре 2023 г. замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин говорил, что в законодательстве может появиться понятие «апартаменты», но приравнивать его к жилью не планируют. Законодательно закрепить правовой статус апартаментов поручил президент РФ Владимир Путин в 2021 г.