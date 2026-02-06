ПИК не намерена обращаться к государству за финансовой поддержкой

В компании пояснили, что девелопер обладает устойчивой финансовой позицией, что подтверждается высокими кредитными рейтингами АА- от АКРА и НКР. Это на два пункта выше средних показателей в отрасли, отметили в ПИК. Кроме того, компания имеет отрицательный чистый долг.