ПИК не намерена обращаться к государству за финансовой поддержкой
Девелопер ПИК не планирует запрашивать финансовую помощь у государства, поскольку в этом нет необходимости. Компания придерживается консервативной финансовой стратегии. Об этом представитель ПИК сообщил «РИА Новости».
В компании пояснили, что девелопер обладает устойчивой финансовой позицией, что подтверждается высокими кредитными рейтингами АА- от АКРА и НКР. Это на два пункта выше средних показателей в отрасли, отметили в ПИК. Кроме того, компания имеет отрицательный чистый долг.
Представитель застройщика отметил, что в последние годы государство активно реагирует на изменения на рынке недвижимости, взаимодействует со строительными компаниями и учитывает их потребности и проблемы.
4 февраля ГК «Самолет» обратилась в кабмин за господдержкой и попросила предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Средства группа собирается направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен акционеры застройщика готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене.
«Самолет» официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки от государства. Финансовый директор девелопера Нина Голубничная подчеркнула, что менеджмент группы сфокусирован на повышении долгосрочной устойчивости и эффективности и использует все доступные инструменты для улучшения финансовой позиции.