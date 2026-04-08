Хуснуллин анонсировал ввод не менее 100 млн кв. метров жилья за год
В 2026 г. в России планируется ввести в эксплуатацию не менее 100 млн кв. м жилой недвижимости, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«В любой отрасли бывают где-то лучшие времена, где-то худшие. Мы считаем, что мы со всеми основными задачами справимся, в этом году тоже введем не менее 100 млн кв. м», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Хуснуллина, в стране продолжают развиваться новые проекты, компании получают разрешения на строительство, несмотря на существующие сложности.
В марте Хуснуллин также говорил о модернизации объектов ЖКХ в период до 2030 г. По его словам, в комплексные планы в этой сфере включены более 50 000 мероприятий, которые предусматривают обновление более 18 000 объектов и порядка 140 000 км инженерных сетей. Вице-премьер отмечал, что с момента запуска проекта «Инфраструктура для жизни» в России провели масштабную работу по обновлению жилищно-коммунального хозяйства.