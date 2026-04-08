Минстрой выполнил все плановые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В 2025 г. Минстрой РФ выполнил все плановые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал глава ведомства Ирек Файзуллин в ходе совместного заседании коллегии министерства и комиссии Госсовета по соответствующему направлению.
Министр сообщил, что достичь таких результатов удалось благодаря активной поддержке президента РФ Владимира Путина, правительства, Совета Федерации, Госдумы, комиссии Госсовета и слаженной работе региональных команд.
Одним из ключевых достижений, по словам Файзуллина, стало рекордное строительство индивидуального жилья в 2025 г. — введено 63,5 млн кв м. Это укрепило фундамент для обеспечения граждан доступным жильем.
Важную роль в повышении доступности жилья играет семейная ипотека, добавил министр. Он отметил, что правительство продолжает корректировать ее условия, и благодаря этому в 2025 г. удалось улучшить жилищные условия 543 500 семей. Всего за год качество жизни стало лучше для 4,3 млн семей, а с 2022 г. после получения мер поддержки в семьях родилось около 525 000 детей, отметил глава Минстроя.
На проекты, стартующие в 2025 г., выделено около 682,3 млрд руб. по линии КИК. Высокую эффективность показали «Инфраструктурные облигации»: уже введено 34 объекта, а в текущем году планируется завершить еще 21. При этом 80 % всех инвестиций в коммунальную инфраструктуру сосредоточены всего в 20 регионах, а с 1 сентября вступают в силу новые требования и усиливается контроль за концессионными соглашениями.
1 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что с 2019 г. в регионах Дальнего Востока (ДФО) благоустроено 6043 общественных пространства. За прошлый год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в ДФО реновировали 524 территории, говорилось на сайте кабмина РФ.