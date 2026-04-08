Минстрой выполнил все плановые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

На проекты, стартующие в 2025 г., выделено около 682,3 млрд руб. по линии КИК. Высокую эффективность показали «Инфраструктурные облигации»: уже введено 34 объекта, а в текущем году планируется завершить еще 21. При этом 80 % всех инвестиций в коммунальную инфраструктуру сосредоточены всего в 20 регионах, а с 1 сентября вступают в силу новые требования и усиливается контроль за концессионными соглашениями.