Продажи новостроек в России выросли на 11% в первом полугодии
По данным компании, за первые шесть месяцев года было продано 10,8 млн кв. м жилья, что на 6% превышает показатель годичной давности. Поступления в строительство от реализации жилья в строящихся домах составили 2,3 трлн руб. В июле продажи выросли на 23% по сравнению с июлем прошлого года и достигли 408 млрд руб. (на 16%, до 2 млн кв. м).
В Москве объем продаж новостроек в первом полугодии сократился на 27% – почти до 1,3 млн кв. м, в Санкт-Петербурге снижение составило 1%, до 569 000 кв. м.
В «Дом.РФ» также отметили, что срок реализации непроданного строящегося жилья сохранился на уровне 3,2 года, как и в апреле – мае. В компании уточнили, что дальнейшая динамика продаж будет определяться условиями денежно-кредитной политики.
14 июля «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании IBC Real Estate сообщали, что средняя стоимость 1 га земли под строительство жилья в Москве по итогам первого полугодия 2026 г. составила 3,6 млрд руб. Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снизился на 12,2%. Но он все равно выше уровня второй половины 2025 г. на 9,1%.