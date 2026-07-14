Продажи новостроек в России выросли на 11% в первом полугодии

По данным компании, за первые шесть месяцев года было продано 10,8 млн кв. м жилья, что на 6% превышает показатель годичной давности. Поступления в строительство от реализации жилья в строящихся домах составили 2,3 трлн руб. В июле продажи выросли на 23% по сравнению с июлем прошлого года и достигли 408 млрд руб. (на 16%, до 2 млн кв. м).