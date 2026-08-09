Хуснуллин назвал рискованным изменение условий семейной ипотеки до октября
Менять правила предоставления семейной ипотеки до 1 октября было бы рискованно, поскольку последствия перерасчета сложно заранее оценить. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, возможные изменения требуют тщательных расчетов с учетом нагрузки на бюджет и ситуации на жилищном рынке. Хуснуллин отметил, что проведенный администрацией президента соцопрос показал: действующая ставка в 6% устраивает граждан, тогда как к более высокой ставке многие не готовы.
Вице-премьер допустил, что в будущем условия программы могут быть дифференцированы, в частности за счет дополнительных льгот для многодетных семей. «Возможно, имеет смысл сделать градацию, скажем, установить дополнительные льготы многодетным семьям. Но надо учитывать возможности бюджета и состояние рынка. Повторюсь, нагрузка на бюджет из-за ставки ЦБ огромная. Необходимо все тщательно считать. Посмотрим, как поведет себя рынок к 1 октября», – сказал он.
Хуснуллин также рассказал, что еще в начале лета, когда обсуждались изменения условий программы, власти увидели снижение спроса на ипотеку даже при действующих параметрах. По его словам, это стало серьезным сигналом для рынка.
Он подчеркнул, что ипотека является не только инструментом поддержки застройщиков, но и способом защиты вложений граждан. По оценке вице-премьера, население ежегодно инвестирует в жилищное строительство около 16 трлн руб. и без ипотечного механизма средства покупателей могли бы оказаться вложенными в долгострои.
В июне СМИ сообщили, что правительство может ограничить срок действия льготной ставки в 6% по семейной ипотеке 15 годами. Согласно инициативе, ставка для заемщиков будет рассчитана по следующим формулам: «ключевая + 2%» для кредитов на обычное жилье и «ключевая + 2,5%» для ссуд на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
16 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что программа семейной ипотеки является надежным инструментом. Хуснуллин подтвердил, что семейная ипотека пользуется спросом среди россиян, а население гарантированно осуществляет выплаты.