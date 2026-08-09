Хуснуллин назвал рискованным изменение условий семейной ипотеки до октября

Вице-премьер допустил, что в будущем условия программы могут быть дифференцированы, в частности за счет дополнительных льгот для многодетных семей. «Возможно, имеет смысл сделать градацию, скажем, установить дополнительные льготы многодетным семьям. Но надо учитывать возможности бюджета и состояние рынка. Повторюсь, нагрузка на бюджет из-за ставки ЦБ огромная. Необходимо все тщательно считать. Посмотрим, как поведет себя рынок к 1 октября», – сказал он.