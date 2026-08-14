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Главная / Недвижимость /

Хуснуллин: ИЖС обеспечило более половины ввода жилья

Ведомости

Индивидуальное жилищное строительство дало более 50% всего ввода жилья в России, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин ТАСС.

По его словам, на это повлиял комплекс мер: амнистии, газификация, развитие дорог, регистрация ранее построенных домов и незавершенных объектов, а также ипотека, особенно семейная.

Хуснуллин признался, что его поражает масштаб ИЖС: например, в Уфе старые поселки перестроились, выросли новые, преобразились дачные территории. Стимулом стало строительство окружных дорог в обход городов. Например, после открытия М-12 во Владимирской области ввод жилья на душу населения вырос почти в полтора раза.‍

9 августа Хуснуллин заявил, что менять правила предоставления семейной ипотеки до 1 октября было бы рискованно, так как последствия перерасчета сложно заранее оценить. По его мнению, возможные изменения требуют тщательных расчетов с учетом нагрузки на бюджет и ситуации на жилищном рынке. Хуснуллин отметил, что проведенный администрацией президента соцопрос показал: действующая ставка в 6% устраивает граждан, тогда как к более высокой ставке многие не готовы.

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