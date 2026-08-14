Хуснуллин: ИЖС обеспечило более половины ввода жилья
Индивидуальное жилищное строительство дало более 50% всего ввода жилья в России, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин ТАСС.
По его словам, на это повлиял комплекс мер: амнистии, газификация, развитие дорог, регистрация ранее построенных домов и незавершенных объектов, а также ипотека, особенно семейная.
Хуснуллин признался, что его поражает масштаб ИЖС: например, в Уфе старые поселки перестроились, выросли новые, преобразились дачные территории. Стимулом стало строительство окружных дорог в обход городов. Например, после открытия М-12 во Владимирской области ввод жилья на душу населения вырос почти в полтора раза.
9 августа Хуснуллин заявил, что менять правила предоставления семейной ипотеки до 1 октября было бы рискованно, так как последствия перерасчета сложно заранее оценить. По его мнению, возможные изменения требуют тщательных расчетов с учетом нагрузки на бюджет и ситуации на жилищном рынке. Хуснуллин отметил, что проведенный администрацией президента соцопрос показал: действующая ставка в 6% устраивает граждан, тогда как к более высокой ставке многие не готовы.