Хуснуллин: ИЖС обеспечило более половины ввода жилья

9 августа Хуснуллин заявил, что менять правила предоставления семейной ипотеки до 1 октября было бы рискованно, так как последствия перерасчета сложно заранее оценить. По его мнению, возможные изменения требуют тщательных расчетов с учетом нагрузки на бюджет и ситуации на жилищном рынке. Хуснуллин отметил, что проведенный администрацией президента соцопрос показал: действующая ставка в 6% устраивает граждан, тогда как к более высокой ставке многие не готовы.