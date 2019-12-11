Губернаторы трёх регионов подтвердили, что межрегиональный НОЦ станет драйвером развития Западной Сибири

По словам Александра Моора, главное в НОЦ – это то, что он по-настоящему стал стратегическим и партнерским проектом, именно такой подход к его реализации способен дать синергетический эффект от совместных действий власти, науки, образования и промышленности. Наталья Комарова прокомментировала: «Да, в настоящее время можно говорить о согласованной позиции сторон и участников по всему спектру вопросов». В свою очередь, Дмитрий Артюхов обратил внимание, что все проекты, которые стали частью программы от Ямало-Ненецкого автономного округа, также прошли стадию обсуждения и согласования как с учеными, так и с руководством топливно-энергетических компаний. Таким образом, губернаторы зафиксировали свою консолидированную позицию по готовности к переходу от ресурсной экономики к экономике знаний, к новым исследованиям и разработкам мирового уровня с целью качественного изменения уровня жизни людей в регионах.