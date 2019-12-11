Губернаторы трёх регионов подтвердили, что межрегиональный НОЦ станет драйвером развития Западной Сибири
10 декабря 2019 года в Тюмени прошло заседание Наблюдательного совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.
В мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В заседании также участвовали представители ключевых индустриальных партнеров, федеральных министерств и ведомств, университетов и институтов РАН.
Участники отметили, что в настоящее время завершено оформление платформы Западно-Сибирского межрегионального НОЦ: утверждена программа деятельности и состав управляющего совета, который будет осуществлять общее руководство. В состав совета вошли представители руководства всех трёх субъектов, университетов, реального сектора экономики и научных организаций.
По словам Александра Моора, главное в НОЦ – это то, что он по-настоящему стал стратегическим и партнерским проектом, именно такой подход к его реализации способен дать синергетический эффект от совместных действий власти, науки, образования и промышленности. Наталья Комарова прокомментировала: «Да, в настоящее время можно говорить о согласованной позиции сторон и участников по всему спектру вопросов». В свою очередь, Дмитрий Артюхов обратил внимание, что все проекты, которые стали частью программы от Ямало-Ненецкого автономного округа, также прошли стадию обсуждения и согласования как с учеными, так и с руководством топливно-энергетических компаний. Таким образом, губернаторы зафиксировали свою консолидированную позицию по готовности к переходу от ресурсной экономики к экономике знаний, к новым исследованиям и разработкам мирового уровня с целью качественного изменения уровня жизни людей в регионах.
Программу деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ на заседании представил ректор ТюмГУ Валерий Фальков. Композиционно программа выглядит как три ключевых инициативных проекта и ряд поддерживающих мероприятий. Приоритетами Западно-Сибирского НОЦ определены «Биологическая безопасность человека, животных и растений», «Биологическая и экологическая безопасность в Арктике: новые стандарты и технологии жизнеобеспечения», «Нефтегазовая промышленность: цифровая трансформация в целях разработки конкурентоспособных технологий и выпуска высокотехнологичной продукции».
Эффективную реализацию ключевых инициативных проектов обеспечат мероприятия по индивидуализации образования, генерации бизнесов и созданию экосреды для развития технологического предпринимательства, создание Центра комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий НОЦ и зеркального инжинирингового центра для трансформации традиционных отраслей региональной промышленности и др.
«Главный вызов для нас – это достижение по-настоящему мирового лидерства в указанных инициативах. С целью реализации этой стержневой идеи НОЦ мы опираемся на стратегию научно-технологического развития страны, на исторические заделы, которые есть в наших регионах, на сильные академические центры, которые уже сегодня находятся с нами в активном и конструктивном партнерстве. Вместе с тем привлекательность НОЦ в том, что это открытая структура, в которую, по мере развития, будут привлекаться другие высокотехнологичные бизнесы, лидеры науки и ведущие университеты», – подчеркнул Валерий Фальков.
Напомним, что сегодня в структуре Западно-Сибирского межрегионального НОЦ 10 университетов, 13 научных институтов, 7 организаций реального сектора экономики.