Mercedes-Benz: умные от рождения
Чтобы сделать из обычного автомобиля технологичный, раньше нужны были дополнительные приложения и устройства. Сегодня автомобили сходят «умными» прямо с конвейера. Наглядное тому доказательство — новые модели Mercedes-Benz, оборудованные решениями в духе интернета вещей, например предустановленным противоугонным сервисом и интеллектуальными ассистентами водителя.
Встроенная безопасность
Умные технологии в современном автопроме помогают исключить человеческий фактор и защитить от действий злоумышленников не только жизнь и здоровье водителя и пассажиров, но и сам автомобиль. В автомобилях Mercedes-Benz эта проактивная, умная безопасность встроена прямо с конвейера.
Например, усталость водителя — одна из главных причин потери концентрации за рулем. И здесь на помощь приходят самообучающиеся системы распознавания усталости. Система Attention Assist в автомобилях Mercedes-Benz c первых минут поездки начинает составлять индивидуальный профиль вождения, который затем постоянно сравнивается с текущей информацией о движении. Система следит за состоянием водителя, анализируя сигналы с датчиков руля и тормозной системы, погодные условия, видимость на трассе, скорость и устойчивость автомобиля, продолжительность поездки и другие данные. И помогает распознать первые признаки усталости, например неоправданно резкие торможения и движения руля, и, чтобы предостеречь водителя, на дисплее появится иконка с чашкой кофе, а бортовая система выдаст звуковое предупреждение.
Другой пример — спутниковая противоугонная система: уже не просто сигнализация, а безопасность, интегрированная во все подсистемы автомобиля, от датчика капота до крышки багажника. В автомобилях Mercedes-Benz предустановлена заводская противоугонная система, работающая на инфраструктуре самого крупного в России (5000 групп круглосуточного реагирования) оператора безопасности «Цезарь Cателлит». Датчики противоугонной системы круглосуточно контролируют автомобиль и при необходимости вызывают помощь. В случае несанкционированного доступа в автомобиль, включения зажигания, буксировки и эвакуации тревожный сигнал отправляется в центр мониторинга — к месту нахождения автомобиля сразу выезжает группа быстрого реагирования. Она защищает не только автомобиль, но и его владельца: помогает при ДТП, если второй участник проявляет агрессию, и организует сопровождение в наиболее ответственные моменты.
Следующий уровень защиты — автономный поисковый трекер, который работает независимо от главного блока системы. Группа розыска получит сигнал от трекера, даже если угонщикам удалось отключить основные функции системы.
Еще один пример такой умной встроенной автоматики — интеллектуальные ассистенты водителя, использующие анализ данных с помощью технологий искусственного интеллекта. Так, адаптивный круиз-контроль Mercedes Distronic следит за обстановкой на дороге и выравнивает скорость с едущим впереди автомобилем, при необходимости тормозит и снова разгоняет автомобиль до нужной скорости. Система распознавания дорожных знаков не позволит пропустить дорожные знаки и предупредит визуальным и звуковым сигналами о необходимости сбросить скорость, о запрете объезда или обгона. Система PRE-SAFE анализирует данные, полученные от датчиков во время движения, и в рискованной ситуации самостоятельно принимает меры, например, она автоматически поднимает боковые стекла и затягивает ремни безопасности.
Встроенный комфорт
Стоило приложениям-ассистентам эволюционировать во что-то по-настоящему полезное, как они начали перебираться из смартфонов в автомобили. Информационно-развлекательная система запоминает привычки водителя и пассажиров: угол наклона сидений и зеркал, любимые треки, часто используемые маршруты. Мультимедиа-комплекс Mercedes-Benz User Experience управляется голосом, жестами и прикосновениями, активируется с помощью кнопки на руле или с помощью фразы «Привет, Мерседес!» и поддерживает современные интерфейсы проводного и беспроводного подключения, такие как USB Type C и Bluetooth.
У многих производителей есть собственные приложения, которые значительно упрощают жизнь автовладельцев, они запоминают место парковки и выстраивают к нему пеший маршрут, просчитывают время поездки, заранее создают комфортную атмосферу в салоне с помощью функции предварительного кондиционирования. Приложение Mercedes me позволяет проверять данные о состоянии автомобиля, управлять его функциями и удаленно пользоваться сервисным обслуживанием Mercedes-Benz.
Что бы ни говорили фантасты и визионеры из технологических компаний, до перехода на полностью роботизированный беспилотный транспорт пройдет еще немало времени, но важный шаг на этом пути сделан: технологии в авто перестали быть дополнительной опцией, игрушкой для энтузиастов. Теперь интеллектуальная безопасность и комфорт интегрированы в автомобиль прямо с конвейера и доступны водителю по умолчанию.