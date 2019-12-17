Mercedes-Benz: умные от рождения

Другой пример — спутниковая противоугонная система: уже не просто сигнализация, а безопасность, интегрированная во все подсистемы автомобиля, от датчика капота до крышки багажника. В автомобилях Mercedes-Benz предустановлена заводская противоугонная система, работающая на инфраструктуре самого крупного в России (5000 групп круглосуточного реагирования) оператора безопасности «Цезарь Cателлит». Датчики противоугонной системы круглосуточно контролируют автомобиль и при необходимости вызывают помощь. В случае несанкционированного доступа в автомобиль, включения зажигания, буксировки и эвакуации тревожный сигнал отправляется в центр мониторинга — к месту нахождения автомобиля сразу выезжает группа быстрого реагирования. Она защищает не только автомобиль, но и его владельца: помогает при ДТП, если второй участник проявляет агрессию, и организует сопровождение в наиболее ответственные моменты.