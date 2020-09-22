Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
На правах рекламы 16+

Гонки под парусом и на автодроме

В акватории Олимпийского парка Сочи прошел викенд Делового яхт-клуба, совместивший парусную регату и тест-драйв новой полностью электрической модели Porsche Taycan на трассе «Сочи Автодрома». 

10 команд боролись за победу в парусных гонках на современных монотипичных яхтах класса Platu 25. И всем участникам регаты была предоставлена незабываемая возможность испытать автомобили Porsche на единственной трассе Formula-1 в России. 

Победители регаты были определены в комбинированном зачете по результатом 6 гонок по дистанции под парусом и успешного прохождения гоночной трассы. 

Как отметила спортивный директор Делового яхт-клуба мастер спорта международного класса Анна Степанова, «командам удалось создать на воде и на берегу атмосферу настоящего соревнования, получить новый опыт парусных гонок и автомобильных заездов, удовольствие от спортивной и светской программы». 

Генеральным партнером викенда выступила Порше Русланд. 

Мероприятие вошло в официальный календарь российского инвестиционного форума Росконгресса. 

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных