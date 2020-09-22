Гонки под парусом и на автодроме
В акватории Олимпийского парка Сочи прошел викенд Делового яхт-клуба, совместивший парусную регату и тест-драйв новой полностью электрической модели Porsche Taycan на трассе «Сочи Автодрома».
10 команд боролись за победу в парусных гонках на современных монотипичных яхтах класса Platu 25. И всем участникам регаты была предоставлена незабываемая возможность испытать автомобили Porsche на единственной трассе Formula-1 в России.
Победители регаты были определены в комбинированном зачете по результатом 6 гонок по дистанции под парусом и успешного прохождения гоночной трассы.
Как отметила спортивный директор Делового яхт-клуба мастер спорта международного класса Анна Степанова, «командам удалось создать на воде и на берегу атмосферу настоящего соревнования, получить новый опыт парусных гонок и автомобильных заездов, удовольствие от спортивной и светской программы».
Генеральным партнером викенда выступила Порше Русланд.
Мероприятие вошло в официальный календарь российского инвестиционного форума Росконгресса.