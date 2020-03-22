В России выявлено рекордное за сутки число новых больных коронавирусом

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (54). По два новых случая зафиксировано в Кировской области и Удмуртии. По одному – в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. Заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении штаба. Контактировавшие с ними лица будут взяты под медицинское наблюдение.