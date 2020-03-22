В России выявлено рекордное за сутки число новых больных коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб. Это рекордный для России суточный прирост инфицированных. Общее число заболевших достигло 367.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (54). По два новых случая зафиксировано в Кировской области и Удмуртии. По одному – в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. Заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении штаба. Контактировавшие с ними лица будут взяты под медицинское наблюдение.
За последние сутки никто из госпитализированных ранее выписан не был, выздоровевших осталось столько же, сколько и было днем ранее, — 16.
Случаев смерти от коронавируса в России не зафиксировано, сообщает штаб. Одна женщина, у которой обнаружили инфекцию, умерла в Москве, но причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (191), Московская область (35) и Санкт-Петербург (16).
В мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на момент публикации было выявлено более 267 000 заболевших коронавирусом в 184 странах. Скончались свыше 11 200 человек. Больше всего случаев заболевания было зафиксировано в Китае (81 400), Италии (47 000) и Испании (почти 20 000). В первую пятерку также входили Иран (19 600) и Германия (18 300).