В России впервые выявлено более 6000 больных коронавирусом за сутки

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (3579). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 709, в Нижегородской ‒ на 129, в Санкт-Петербурге ‒ на 114, в Архангельской области ‒ на 68, в Мордовии ‒ на 60, в Тульской области ‒ на 58, в Краснодарском крае ‒ на 48. В Чечне и Оренбургской области по 44 новых пациента с COVID-19, в Марий Эл ‒ 43, в Рязанской, Тюменской областях и Ингушетии ‒ по 42, в Якутии ‒ 41, в Кировской области ‒ 39, в Хабаровском крае ‒ 38, в Калужской области ‒ 37, в Дагестане и Ростовской области ‒ по 35, в Тверской и Мурманской областях ‒ по 33, в Татарстане ‒ 31, в Ленинградской области и Чувашии ‒ по 29, в Пермском крае ‒ 28. В остальных 52 регионах зафиксировано меньшее количество заболевших.