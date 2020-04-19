В России впервые выявлено более 6000 больных коронавирусом за сутки

В России впервые выявлено более 6000 больных коронавирусом за суткиОбщее число инфицированных превысило 40 000 человек
За сутки в России зарегистрировано 6060 новых случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 42 853. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия теперь занимает десятое место в мире по заболеваемости COVID-19.
Оперштаб отметил, что почти 43% новых больных коронавирусом не имели клинических проявлений болезни и были выявлены только благодаря активному тестированию потенциальных зараженных.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (3579). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 709, в Нижегородской ‒ на 129, в Санкт-Петербурге ‒ на 114, в Архангельской области ‒ на 68, в Мордовии ‒ на 60, в Тульской области ‒ на 58, в Краснодарском крае ‒ на 48. В Чечне и Оренбургской области по 44 новых пациента с COVID-19, в Марий Эл ‒ 43, в Рязанской, Тюменской областях и Ингушетии ‒ по 42, в Якутии ‒ 41, в Кировской области ‒ 39, в Хабаровском крае ‒ 38, в Калужской области ‒ 37, в Дагестане и Ростовской области ‒ по 35, в Тверской и Мурманской областях ‒ по 33, в Татарстане ‒ 31, в Ленинградской области и Чувашии ‒ по 29, в Пермском крае ‒ 28. В остальных 52 регионах зафиксировано меньшее количество заболевших.
За сутки в России умерли 48 пациентов с COVID-19 (из них 28 в Москве и девять в Подмосковье), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончался 361 человек.
Выписаны за последние сутки 234 пациента, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 3291.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (24 324), Московская область (4663) и Санкт-Петербург (1760). В первую десятку также входят Нижегородская область (646), Коми (481), Ленинградская область (417), Краснодарский край (383), Мурманская область (354), Красноярский край (300) и Дагестан (292). В России не осталось регионов, в которых бы не было случаев COVID-19.
В мире на момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 2,3 млн заболевших коронавирусом более чем в двух сотнях стран. Скончались более 160 000 человек.