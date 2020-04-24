«Тинькофф банк» предложил мэрии помощь в борьбе с коронавирусом

«Тинькофф банк» предложил мэрии помощь в борьбе с коронавирусомОн готов делиться колл-центром, курьерами и разместить больных в пустых офисах
Председатель правления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз направил заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой письмо с предложением помочь в борьбе с коронавирусом. «Ведомости ознакомились с копией документа; оно датировано 24 марта. Представитель «Тинькофф банка» подтвердил отправку такого письма.
У Хьюза несколько предложений. Он предлагает городу использовать ресурсы домашнего (облачного) контактного центра банка, одного из самых больших в России. Центр может использоваться для исходящих вызовов, а также приема звонков с целью предоставления справок и консультаций, в том числе по горячей линии, говорится в письме. Также «Тинькофф банк» готов предоставить своих курьеров для доставки необходимых вещей, лекарственных препаратов, тестов и прочего лицам, находящимся в условиях самоизоляции.
Третье предложение касается использования офисных помещений, освободившихся в связи с переводом большинства сотрудников банка на удаленную работу. «Речь идет о помещениях площадью в несколько тысяч квадратных метров c планировкой в виде открытого пространства (open space), расположенных на первых и вторых этажах и имеющих все необходимые коммуникации, включая электричество, постоянную вентиляцию и кондиционирование воздуха», — пишет Хьюз. Эти помещения, по его мнению, могут быть использованы для организации так называемого полевого госпиталя, установления больничных коек и базового медицинского оборудования.
«С представителями мэрии мы пока успели только обсудить использование операторов», — сказал представитель Тинькофф банка «Ведомостям». Пока, по его словам, они задействованы на горячих коронавирусных линиях ОНФ и «Ростелекома», для которых банк предоставил операторов для поддержки входящих звонков. Сотрудники банка изучали требования к стандартам, говорит его представитель. По его словам, у банка есть как отдельно стоящие здания (например, на Хуторской ул.) и площади в составе других офисов, в т.ч. на 1-м этаже и с отдельным входом. «Со своей стороны также готовы инвестировать в переоборудование», – указывает он. «По другим предложениям письма еще ждем ответа – понимаем, что процесс не быстрый, и потребности у мэрии в наших услугах могут возникнуть в зависимости от необходимости в дополнительных ресурсах», — говорит собеседник «Ведомостей».
«Ведомости» ожидают ответа от представителя правительства Москвы.
Бизнесмены нередко предлагают властям свою помощь в период пандемии. Например, 20 московских отелей разместили у себя медиков, работающих над предотвращением распространения коронавирусной инфекции в Москве. Среди бизнесменов, предоставивших свои отели: Михаил Гуцериев, Владимир Евтушенков, Александр Клячин. Медицинский персонал живет в гостиницах бесплатно, а мэрия заплатит отельерам за их проживание по минимальной стоимости.