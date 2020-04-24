«Тинькофф банк» предложил мэрии помощь в борьбе с коронавирусом

«С представителями мэрии мы пока успели только обсудить использование операторов», — сказал представитель Тинькофф банка «Ведомостям». Пока, по его словам, они задействованы на горячих коронавирусных линиях ОНФ и «Ростелекома», для которых банк предоставил операторов для поддержки входящих звонков. Сотрудники банка изучали требования к стандартам, говорит его представитель. По его словам, у банка есть как отдельно стоящие здания (например, на Хуторской ул.) и площади в составе других офисов, в т.ч. на 1-м этаже и с отдельным входом. «Со своей стороны также готовы инвестировать в переоборудование», – указывает он. «По другим предложениям письма еще ждем ответа – понимаем, что процесс не быстрый, и потребности у мэрии в наших услугах могут возникнуть в зависимости от необходимости в дополнительных ресурсах», — говорит собеседник «Ведомостей».