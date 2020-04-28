Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек

Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 3 млн человек , более 894 000 из них выздоровели, а более 211 000 заразившихся скончались, по данным Университета Джона Хопкинса. По заболеваемости коронавирусной инфекцией лидируют Соединенные Штаты (988 469 подтвержденных случаев заражения), Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (165 977), Германия (158 758), Великобритания (158 348), Турция (112 261) и Иран (91 472). По числу жертв также лидируют США, там умерло более 56 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось почти 27 000 инфицированных, в Испании и во Франции – более 23 000 пациентов, и чуть более 21 000 заразившихся коронавирусом умерло в Великобритании.