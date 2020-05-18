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Китай ввел карантин в регионе на границе с Россией

Более 100 млн человек оказались под новыми жесткими ограничениями, пишет Bloomberg
Алена Якушова
Aly Song / Reuters

В китайской провинции Гирин, граничащей с Приморским краем, вернули ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Под ограничениями снова оказались около 108 млн человек, пишет Bloomberg.

В городах провинции прекращено движение поездов и автобусов, закрыты школы, десятки тысяч людей помещены в карантин. Местные жители отмечают, что введенные снова меры жестче тех, что были в феврале и марте. Люди более осторожны и меньше выходят на улицу, рассказывают очевидцы. Власти города Шулань в провинции Гирин сообщили 17 мая в приложении WeChat о введении самых жестких ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Дома и районы с выявленными случаями COVID-19 изолированы, покидать их для похода в магазин разрешено только одному человеку от семьи каждые два дня на два часа.

Истоки новой вспышки коронавирусной инфекции в провинции Гирин до конца не известны, но представители сферы здравоохранения подозревают, что новые зараженные контактировали с вернувшимися из России, где число заболевших COVID-19 продолжает расти, хотя темпы прироста и снизились в последние дни, если верить официальной статистике.

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Решение китайских властей ввести самые жесткие ограничения из-за относительно небольшого числа зараженных отражает обеспокоенность Китая возможностью второй волны эпидемии, отмечает Bloomberg. Массовое заражение коронавирусом впервые было зафиксировано в городе Ухане в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 г., а в марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. В конце марта жесткий карантин в Ухане был снят после того, как несколько дней подряд не было выявлено ни одного случая заболевания. Режимы ограничений постепенно снимались по всему Китаю.

Так как эпидемия коронавируса в Китае в основном пришлась на провинцию Хубэй, большинство китайцев остаются уязвимыми к коронавирусной инфекции, заявил в минувшие выходные ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань в интервью CNN. По его словам, ситуация в Китае сейчас не лучше, чем в других странах.

Всего в материковом Китае выявлено около 83 000 зараженных коронавирусом, почти 68 000 из них ‒ в провинции Хубэй (в провинции Гирин зафиксировано всего 127 случаев заражения). Бывший эпицентр пандемии коронавируса на сегодняшний день уступает по числу выявленных случаев заражения США, России, Великобритании, Бразилии, Испании, Италии, Франции, Германии, Турции, Ирану, Индии и Перу, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире коронавирусом заразились более 4,7 млн человек, заболевание зафиксировано в 188 странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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