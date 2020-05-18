Китай ввел карантин в регионе на границе с Россией

В городах провинции прекращено движение поездов и автобусов, закрыты школы, десятки тысяч людей помещены в карантин. Местные жители отмечают, что введенные снова меры жестче тех, что были в феврале и марте. Люди более осторожны и меньше выходят на улицу, рассказывают очевидцы. Власти города Шулань в провинции Гирин сообщили 17 мая в приложении WeChat о введении самых жестких ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Дома и районы с выявленными случаями COVID-19 изолированы, покидать их для похода в магазин разрешено только одному человеку от семьи каждые два дня на два часа.