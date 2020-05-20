Мосгорсуд объяснил вину активиста Константина Котова

Текст апелляционного приговора приводит к двум важным выводам, констатирует доцент Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова. Во-первых, проблема со статьей 212.1 УК – не в ее неправильном применении судами, как могло показаться после дела Дадина в КС, а в самом существовании уголовной ответственности за неоднократные нарушения на митингах. Эта статья создана для того, чтобы применять ее формально, оставляя на усмотрение суда лишь выбор меры наказания, что мы и наблюдаем в деле Котова, говорит Кряжкова. «Реальную угрозу причинения существенного вреда конституционно охраняемым ценностям» или «утрату публичным мероприятием мирного характера», что, с точки зрения позиции КС по делу Дадина, должно обязательно учитываться в суде, возможно обосновать чем угодно, продолжает Кряжкова. Например, если сказано, что, раз публичные мероприятия, в которых участвовал Котов, не были согласованы, они уже не могут считаться мирными, а могут оцениваться только как находящиеся за рамками правового поля. С этой логикой приговора, конечно, никак нельзя согласиться, считает юрист.